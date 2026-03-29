Türkiye\'nin İlk Uzay Temalı Hackathonu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde düzenlenen, Türkiye'nin ilk milli uzay temalı hackathonu "TUA Astro Hackathon"da 37 şehrin finalistleri, bugün belli olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TUA, Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) ve Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ işbirliğiyle hayata geçirilen hackathon, bölgesel ve ülke bazında olmak üzere, 2 aşamada gerçekleştirilecek.

Bugün, Türkiye'de Ankara, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere belirlenen 37 şehirde yarışan 6 bine yakın katılımcıyla oluşan takımlar, projelerini uzay ve havacılık alanında yetkin jürilere sunacak. Kazanan takımlar, TUA Astro Hackathon Türkiye çapında, TUA'nın jüriliğinde değerlendirilecek. Daha sonra açıklanacak bir tarihte ise bu takımlar arasında değerlendirme yapılarak, Türkiye'nin en iyi 3 takımı belirlenecek. Kazanan takımlara, yatırımcılarla buluşma, nakit, danışmanlık, ofis, marka ve atölye desteği gibi fırsatlar verilecek.

"TUA Astro Hackathon, gençlerin hayatında farklı bir kapı açacak"

Hackathon'un jüri üyesi astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hackathonda jüri üyesi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Binlerce öğrencinin, şu anda uzay ve havacılık alanında projeler geliştiriyor olmasının önemine işaret eden Yıldız, onlardan yepyeni fikirlerin çıkacağına inandığını vurguladı.

Yıldız, TUA Astro Hackathon'dan, gelecekte master, doktora projesi hatta belki bir şirket kurulabilecek kadar önemli projelerin çıkacağını ümit ettiğini belirterek, "Bu tür etkinlikler, belki dışarıdan ufak çaplı görünüyor olabilir ancak gençlerin hayatlarında farklı bir kapı açacak. Umuyorum ki her yıl bu ilgi, katlanarak devam eder. Gelecek yıl, belki on binlerce öğrenci aynı anda başvurur." dedi.

"Uzay alanına, herkesin farklı bir bakış açısıyla bakması gerekiyor"

Jüri üyelerinden TÜBİTAK UZAY Ay Görevi Projesi Yöneticisi Burak Yağlıoğlu da böylesi bir etkinliğin Türkiye'de yapılmasından, mutluluk duyduğunu ifade etti.

Uzay konusunun, artık dünyadaki herhangi bir teknolojiyle sınırlı olmadığının altını çizen Yağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradaki yarışmaları, sadece mühendislik ya da temel bilimler değil, çok yönlü ele almak gerekiyor. Uzay alanına, herkesin farklı bir bakış açısıyla bakması gerekiyor. Bunun için öncelikle farkındalık oluşturmamız, sonrasında bunu çıktılara dönüştürmemiz lazım. Gençlerimizin enerjisi ve potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyeli değere dönüştürmek için bu tür etkinliklerde bir araya getirip onları ilgi alanlarına göre yönlendirmek gerekiyor. Böyle bir etkinlik ülkemizde eksikti, önemli bir adım atılmış oldu."

Liselilerden maliyet tasarrufu sağlayan çözümler

Hackathon'un Ankara etabında, 20 kişiyle en yüksek katılımı sağlayan Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri dikkati çekti.

Lisenin 9. sınıf öğrencisi ve LetRover Team kaptanı İsmail Eymen Kırgın, toplamda 5 farklı takım halinde yarıştıklarını ve her takımın farklı bir probleme çözüm üretmeye çalıştığını anlattı. Kendilerinin, ay yüzeyinde otonom rota optimizasyonu üzerine yerli yazılım ve donanım çözümleri geliştirdiklerini belirten Kırgın, "Normalde otonom sistemler, tek bir üreticinin kartına bağımlı ancak biz bu bağımlılığı ortadan kaldıran esnek bir mimari geliştirdik. Hazırladığımız kod, farklı kart kütüphanelerini içinde barındırıyor ve her türlü modüle uyarlanabiliyor. Bu sayede, hem maliyetten tasarruf etmeyi, hem de uzay teknolojilerinde yurt dışına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kırgın, Ay yörüngesinde "relay" (aktarıcı) uyduları üzerinden bir tür konumlama sistemi kurguladıklarına işaret ederek, bu yöntemle Ay'a gönderilecek rover araçların çok daha yüksek bir doğrulukla otonom sürüş gerçekleştirebileceğini söyledi. Okullarındaki Rover Kulübü bünyesinde yürüttükleri çalışmaları, TUA'nın sağladığı imkanlarla bir üst seviyeye taşıdıklarını aktaran Kırgın, Türkiye'nin uzay vizyonuna hizmet edecek yerli ve milli bir altyapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.