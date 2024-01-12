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Türkiye'nin kasımda cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi - Son Dakika
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Türkiye'nin kasımda cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabında kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 153 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi verilerine göre, kasımda dış ticaret açığı 4 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 2 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 2 milyar 347 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye\'nin kasımda cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi
12.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:28
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Türkiye'nin cari işlemler hesabında kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 153 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 4 milyar 412 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 2 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 13 milyon dolar net giriş kaydedildi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin kasımda cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi - Son Dakika
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