Türkiye'nin köklü çikolata markalarından Sagra, Metaverse'de - Son Dakika

Geleceğin dünyası Metaverse'de yerini alan büyük markalara Sagra da katıldı. Şirket, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projeler geliştirecek, tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform oluşturacak.

Türkiye'nin 85 yıllık köklü çikolata markası Sagra, son dönemde dijital ödeme, dijital altyapı kurulumu, yazılım gibi teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken OYAK'ın gücüyle önemli bir adım atıyor. Şirket, çikolatayı Türkiye'den Metaverse'e taşıyan ilk markalardan oluyor. Dünyanın yaşadığı teknoloji devriminin sonuçlarından biri olan Metaverse'de fabrika açmaya hazırlanan şirket, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projelerle yer alacak. Ayrıca tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform kurulacak.

Şirket, OYAK Grup Şirketleri'nde devam eden yolculuğunda yenilikçi ve teknolojik adımlarla büyüyor. Geleceğe yönelik yatırımlar yapan Sagra, teknoloji ve dijital çağın tüm yeniliklerini tüketici deneyimine çevirmeyi amaçlıyor. Metaverse'de yerini almaya hazırlanan şirket; Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını çok yakında geleceğin dünyasında dijital kullanıcılarla buluşturacak. - İSTANBUL