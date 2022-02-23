Türkiye'nin köklü çikolata markalarından Sagra, Metaverse'de - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin köklü çikolata markalarından Sagra, Metaverse'de

23.02.2022 15:50
Türkiye'nin köklü çikolata markalarından Sagra, Metaverse'de

Geleceğin dünyası Metaverse'de yerini alan büyük markalara Sagra da katıldı.

Geleceğin dünyası Metaverse'de yerini alan büyük markalara Sagra da katıldı. Şirket, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projeler geliştirecek, tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform oluşturacak.

Türkiye'nin 85 yıllık köklü çikolata markası Sagra, son dönemde dijital ödeme, dijital altyapı kurulumu, yazılım gibi teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken OYAK'ın gücüyle önemli bir adım atıyor. Şirket, çikolatayı Türkiye'den Metaverse'e taşıyan ilk markalardan oluyor. Dünyanın yaşadığı teknoloji devriminin sonuçlarından biri olan Metaverse'de fabrika açmaya hazırlanan şirket, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projelerle yer alacak. Ayrıca tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform kurulacak.

Şirket, OYAK Grup Şirketleri'nde devam eden yolculuğunda yenilikçi ve teknolojik adımlarla büyüyor. Geleceğe yönelik yatırımlar yapan Sagra, teknoloji ve dijital çağın tüm yeniliklerini tüketici deneyimine çevirmeyi amaçlıyor. Metaverse'de yerini almaya hazırlanan şirket; Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını çok yakında geleceğin dünyasında dijital kullanıcılarla buluşturacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Çikolata markası Sagra, Metaverse'de fabrika açacak Çikolata markası Sagra, Metaverse'de fabrika açacak OYAK Grup Sigorta, küresel reasürans çözümlerini Türkiye sigorta piyasasının hizmetine sunuyor OYAK Grup Sigorta, küresel reasürans çözümlerini Türkiye sigorta piyasasının hizmetine sunuyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Metaverse, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin köklü çikolata markalarından Sagra, Metaverse'de - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:56:00. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin köklü çikolata markalarından Sagra, Metaverse'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement