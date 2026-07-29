Türkiye'nin LAK İhracatı %4,5 Arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin LAK İhracatı %4,5 Arttı

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Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'e 6 ayda 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı, ilişkiler güçleniyor.

Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler (LAK) Stratejisi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerine yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Türkiye, Ticaret Bakanlığınca yürütülen LAK Stratejisi kapsamında bölge ülkeleriyle ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerini derinleştirmeyi ve Türk firmalarının pazara erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda 1998 yılında hazırlanan Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı'yla başlayan süreç, 2006 yılında yapılan güncellemeyle hız kazandı. Bu ülkelere yönelik diplomatik temsilcilik sayısı artırılırken, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye yönelik mekanizmalar oluşturuldu.

Türkiye, LAK bölgesiyle birçok alanda işbirliğine odaklandı

Türkiye, Arjantin, Panama, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Kolombiya, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay, Venezuela ve Jamaika'nın da aralarında yer aldığı 33 ülkeyi kapsayan LAK bölgesiyle ticari ilişkilerin yanı sıra turizm, tanıtım, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atıyor.

Yapılan bu çalışmalar, Türkiye'nin Latin Amerika-Karayipler bölgesiyle ticari ilişkilerine hız kazandırdı. Bu kapsamda 2000 yılında bölge ile toplam ticaret hacmi 920 milyon dolar olurken, bu rakam 25 yılda 18 kat artarak 16,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla LAK sermayeli 688 şirket faaliyet gösterirken, bunların ülkedeki sermaye yatırım stoku 3,4 milyar dolar seviyesinde belirlendi.

Meksika, otomotivde Türk ihracatçılarına işbirliği fırsatı sunuyor

Bu yılın ilk 6 ayında LAK bölgesine ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 2,5 milyar dolar oldu. Türkiye, bölge ülkelerine geçen yıl 2,3 milyar dolarlık dış satım yapmıştı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla ihracat, 641,7 milyon dolarla Meksika'ya yapıldı. Meksika, Kuzey Amerika pazarına erişim sağlayan stratejik bir üretim ve lojistik üssü konumunda bulunurken, özellikle otomotiv ve elektronik sektörlerindeki sanayi altyapısı Türk firmaları açısından önemli işbirliği fırsatları sunuyor.

Ticaret Bakanlığı da Meksika pazarına yönelik otomotiv, kozmetik ve mobilya sektörlerine özel pazar araştırmalarıyla Türk ihracatçılarının bu alanlardaki faaliyetlerini destekliyor.

Brezilya ile ilişkiler "stratejik ortaklık" seviyesinde

Yılın ilk yarısında Meksika'nın ardından en fazla dış satım, 458,9 milyon dolarla Brezilya'ya yapıldı.

Türkiye'nin bölgedeki ilk stratejik ortağı ve Güney Amerika'da en büyük ticaret ortağı konumunda bulunan Brezilya ile 2010 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Eylem Planı, ticari ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdı. İki ülke arasında halihazırda ticaret, yatırım, savunma, enerji, tarım ve teknoloji gibi birçok alanda işbirliği mekanizmaları işletiliyor.

Yılın ilk 6 ayında 208,5 milyon dolarla Peru, 191,7 milyon dolarla Şili, 139,6 milyon dolarla Panama da en çok ihracatın yapıldığı bölge ülkeleri arasında yer aldı.

Hedef, karşılıklı yatırımların sürdürülebilir şekilde büyütülmesi

Türkiye, ilerleyen yıllarda da bölge ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmalarının yaygınlaştırılması ve mevcut ticari müzakerelerin sonuçlandırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) ve Pasifik İttifakı gibi bölgesel entegrasyon girişimleri yakından takip edilirken, Türk firmalarının bölge pazarına erişimini kolaylaştıracak yatırım faaliyetlerinin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve ticaret hacminin sürdürülebilir şekilde büyütülmesi öncelikler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Latin Amerika, Dış Politika, Karayipler, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin LAK İhracatı %4,5 Arttı - Son Dakika

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