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Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yüzde 65 artışla 2,5 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yüzde 65 artışla 2,5 milyar dolara yaklaştı

07.01.2022 09:55
Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yüzde 65 artışla 2,5 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 2021'de önceki yıla göre yüzde 64,9 artarak 2 milyar 443 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 2021'de önceki yıla göre yüzde 64,9 artarak 2 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Libya'ya yapılan en yüksek ikinci ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarından yaptığı araştırmaya göre, 2,44 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı Libya, bu rakamla Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 1,06 pay aldı.

Türkiye, 2021'de Libya'ya en yüksek ikinci ihracat rakamını yakalarken, en çok ürün ihraç eden sektörlerin başında 332 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gelirken, onu 298,1 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 281,8 milyon dolarla mücevher izledi. Aralıkta yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75'lik artışla 238,9 milyon dolara ulaştı.

En çok kimyevi maddeler, mobilya ve mücevher ihraç edildi

Libya'ya 2021 yılında en çok ürün ihraç eden sektörlerin başında 332 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri geldi. Bu sektör ihracatını yıllık bazda yüzde 31,9 artırdı.

Kimyevi maddeleri 298,1 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 281,8 milyon dolarla mücevher, 251 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 246,5 milyon dolarla hazı rgiyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Libya'ya ihracat elektrik ve elektronikte 170,8 milyon dolar, çelikte 146,3 milyon dolar, demir ve demir dışı metallerde 127,5 milyon dolar, halıda 96,9 milyon dolar, makine ve aksamlarında 86,6 milyon dolar, çimentoda 55,6 milyon dolar, otomotiv endüstrisinde 54,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher ihracatı yüzde 435 arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Gelişmeler çok güzel ancak bu rakamlar yeterli değil. Dış ticaret hacmimiz en az 10 milyar dolar olmalı." ifadelerini kullandı.

Karanfil, geçen yıl ihracatta en dikkat çekici artış yaşanan sektörün yüzde 435,3 ile mücevher olduğunu belirterek, iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrası ikili ilişkilerde hızlı bir ivmelenme yaşandığını aktardı.

Birçok alanda yaşanan ilerlemenin dış ticarete de yansıdığını bildiren Karanfil, "Gelişmeler çok güzel ancak defalarca söylediğimiz gibi bu rakamlar bizler için yeterli değil. Libya, 300 milyon nüfusa hitap eden bir ülke. Afrika'ya açılan kapı olarak nitelendirdiğimiz Libya'ya ihracatımız hızla artmalı, bu ülke ile dış ticaret hacmimiz en az 10 milyar dolar olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Libya'ya en çok kimyevi maddeler grubunda ihracat yapıldığının bilgisini veren Karanfil, en dikkat çekici artışın yaşandığı sektörün mücevher olduğunu vurguladı. Karanfil, Libya'ya yapılan mücevher ihracatının 281,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğinin bilgisini verdi.

"Kadim dostluğumuzu ekonomiye daha fazla yansıtmalıyız"

Karanfil, Türkiye ile Libya arasında 500 yılı aşkın kadim bir dostluk bulunduğunu belirterek, bu dostluğun ticari ilişkilere daha fazla yansıması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkelerin ekonomi STK'larının daha fazla iş birliği yapması gerektiğine dair daha önce de çağrıda bulunduğunu anımsatan Karanfil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk iş insanları olarak Libya'ya gerçekleştirdiğimiz ticaretle bu ülkenin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve halkın refahının artırılmasına önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ticaretle ayrıca Libya'ya insani görevimizi de yerine getiriyoruz. Libya'nın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir katkımız var ancak şu anki rakamların daha ileri gitmesi gerekiyor. STK'larımız daha fazla iş birliği yapmalı, bu alanda daha çok faaliyet göstermeliyiz. Libya, Afrika'nın bütün ülkelerine kolay ulaşımı olması, Avrupa'ya ve ülkemize yakın bir coğrafi noktada bulunması nedeniyle çok önemli ve stratejik."

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, dolar, Libya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yüzde 65 artışla 2,5 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika
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