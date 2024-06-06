TMK Ideathon'da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Projeler Geliştirdi

Ekonomi

Limak Vakfı tarafından kadınların mühendislik alanında eşit koşullarda yer almasını sağlamak ve nitelikli kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütülen Global Engineer Girls Türkiye (Türkiye'nin Mühendis Kızları – TMK) projesinde eğitim alan geleceğin mühendis adayları, sürdürülebilir bir dünya için üçüncü kez yarıştı. TMK'nin, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğinde yürüttüğü sertifika programları kapsamında düzenlenen Ideathon'da öğrenciler, projeleriyle BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'Eşitsizliklerin Azaltılması' için ter döktü.

Limak Vakfı tarafından kadınların mühendislik alanında eşit koşullarda yer almasını sağlamak ve nitelikli kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütülen Global Engineer Girls Türkiye (Türkiye'nin Mühendis Kızları) projesinde eğitim alan geleceğin mühendis adayları, sürdürülebilir bir dünya için bir araya geldi. Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğinde devam eden Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) sertifika programlarından yararlanan öğrencilerin kazanımlarını somutlaştırmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ideathon'da hedef, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'Eşitsizliklerin Azaltılması' oldu.

Eğitimler fikre dönüştü

Global Engineer Girls Türkiye'nin (Türkiye'nin Mühendis Kızları) sertifika programları kapsamında Teknolojide Kadın Derneği iş birliği ile verilen "Dönüştürücü Teknolojilerde Liderlik ve İnovasyon Eğitimi" sertifika programından faydalanan katılımcılar; AR-GE, inovasyon, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, analitik ve üretici düşünme gibi farklı alanlarda eğitim aldı. Düzenlenen Ideathon ile eğitimi pratiğe dökerek, uygulanabilir ve bölgesel sorunlara çözüm üreten proje fikirleri geliştirme fırsatı buldular. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve üniversitelerinden 101 öğrencinin oluşturduğu 8 çalışma grubu arasından finale kalan 5 takım, projelerini jüriye sundu.

Birinci "Haritada Eşitlenelim" projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü AHS Uzmanı Müge Toker Erdoğan, Limak Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Sevan Kılıçyan, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çelebi Holding Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye CEO'su Banu Arıduru, Teknolojide Kadın Derneği Danışma Kurulu Üyesi ve TOKSÜ & CHASE Kurucu Başkanı Fügen Toksü, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı ve DELL Genel Müdürü Işıl Hasdemir'den oluşan jürinin değerlendirdiği final projeleri arasında eşitsizliklerin anlaşılması, azaltılması ve toplumsal dönüşüm için adımlar atılmasını hedefleyen "Grup 4 – Haritada Eşitlenelim" projesi birinci oldu.

Özgünlük, üreticilik, sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik, katma değer, sunum teknikleri ve takım çalışması gibi kriterlerin değerlendirildiği Ideathon'da, engelli ve otizmli bireylerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve toplumun engellilere yönelik farkındalığını teknolojiyle birlikte artırarak eşitsizliği azaltmayı hedefleyen Grup 3, "Engelsiz Toplum" projesi ile ikinci oldu. Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara çözüm bulmayı, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik katılımını artırmayı, farkındalığı ve eşitliği sağlamayı amaçlayan Grup 1, "Eşit Koşul Eşit Toplum" projesi ile üçüncü oldu. İlk 3'e giren takımlara D&R'den hediye çekleri verildi.

Projenin sağladığı katkılara dikkat çeken Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir şunları söyledi: "SKA'lardan biri olan küresel çapta eşitsizliklerin azaltılması temasına yönelik düzenlediğimiz Ideathon'da bir araya gelen genç mühendis adaylarının projeleri etkileyici. Projelerin özgünlüğü, üreticiliği ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımları ilerisi için umut vadediyor. Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi altında eğitim alan gençlerin, sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve sorumluluk alanında da gelişimlerini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bu etkinlik, kadınların mühendislik alanında temsili ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi için de önemli bir adım. Katılımcı tüm gençleri ve projelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise şu düşüncelerini paylaştı: "Teknolojide Kadın Derneği olarak gurur duyduğumuz Global Engineer Girls programında dördüncü senemizi tamamladık. Her yıl gitgide daha güçlü ve verimli proje geliştirme yeteneğine sahip olan mühendis kızlarımızla birlikte oluyoruz. Bu yıl da özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "Eşitsizliklerin Azaltılması" amacına yönelik olarak düzenlenen bu Ideathon'da üretilen fikirler ve sunulan projeleri büyük hayranlıkla izledik. Bir STK olarak hem programın paydaşı olmaktan hem de Türkiye'nin Mühendis Kızları'nın çalışmalarını izlemekten ve onları değerlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Sonuçlardan da Türkiye'de STEM alanında güçlü bir potansiyelin yetiştiğine şahit oluyoruz. Bunun Türkiye ekonomisi ve gelişimi anlamında önemli çıktıları olacağına inanıyoruz. Bu anlamda da Limak Vakfı'na, süreç boyunca öğrencilerimize destek veren bütün mentörlere ve bize katılan jüri üyelerimize de tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL