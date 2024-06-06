TMK Ideathon'da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Projeler Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TMK Ideathon'da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Projeler Geliştirdi

Limak Vakfı tarafından yürütülen Global Engineer Girls Türkiye projesi kapsamında eğitim alan TMK öğrencileri, Ideathon'da BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'Eşitsizliklerin Azaltılması' için projeler geliştirdi. 'Haritada Eşitlenelim' projesi birinci olurken, 'Engelsiz Toplum' projesi ikinci ve 'Eşit Koşul Eşit Toplum' projesi üçüncü oldu.

06.06.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Limak Vakfı tarafından kadınların mühendislik alanında eşit koşullarda yer almasını sağlamak ve nitelikli kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütülen Global Engineer Girls Türkiye (Türkiye'nin Mühendis Kızları – TMK) projesinde eğitim alan geleceğin mühendis adayları, sürdürülebilir bir dünya için üçüncü kez yarıştı. TMK'nin, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğinde yürüttüğü sertifika programları kapsamında düzenlenen Ideathon'da öğrenciler, projeleriyle BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'Eşitsizliklerin Azaltılması' için ter döktü.

Limak Vakfı tarafından kadınların mühendislik alanında eşit koşullarda yer almasını sağlamak ve nitelikli kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütülen Global Engineer Girls Türkiye (Türkiye'nin Mühendis Kızları) projesinde eğitim alan geleceğin mühendis adayları, sürdürülebilir bir dünya için bir araya geldi. Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğinde devam eden Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) sertifika programlarından yararlanan öğrencilerin kazanımlarını somutlaştırmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ideathon'da hedef, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'Eşitsizliklerin Azaltılması' oldu.

Eğitimler fikre dönüştü

Global Engineer Girls Türkiye'nin (Türkiye'nin Mühendis Kızları) sertifika programları kapsamında Teknolojide Kadın Derneği iş birliği ile verilen "Dönüştürücü Teknolojilerde Liderlik ve İnovasyon Eğitimi" sertifika programından faydalanan katılımcılar; AR-GE, inovasyon, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, analitik ve üretici düşünme gibi farklı alanlarda eğitim aldı. Düzenlenen Ideathon ile eğitimi pratiğe dökerek, uygulanabilir ve bölgesel sorunlara çözüm üreten proje fikirleri geliştirme fırsatı buldular. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve üniversitelerinden 101 öğrencinin oluşturduğu 8 çalışma grubu arasından finale kalan 5 takım, projelerini jüriye sundu.

Birinci "Haritada Eşitlenelim" projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü AHS Uzmanı Müge Toker Erdoğan, Limak Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Sevan Kılıçyan, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çelebi Holding Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye CEO'su Banu Arıduru, Teknolojide Kadın Derneği Danışma Kurulu Üyesi ve TOKSÜ & CHASE Kurucu Başkanı Fügen Toksü, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı ve DELL Genel Müdürü Işıl Hasdemir'den oluşan jürinin değerlendirdiği final projeleri arasında eşitsizliklerin anlaşılması, azaltılması ve toplumsal dönüşüm için adımlar atılmasını hedefleyen "Grup 4 – Haritada Eşitlenelim" projesi birinci oldu.

Özgünlük, üreticilik, sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik, katma değer, sunum teknikleri ve takım çalışması gibi kriterlerin değerlendirildiği Ideathon'da, engelli ve otizmli bireylerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve toplumun engellilere yönelik farkındalığını teknolojiyle birlikte artırarak eşitsizliği azaltmayı hedefleyen Grup 3, "Engelsiz Toplum" projesi ile ikinci oldu. Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara çözüm bulmayı, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik katılımını artırmayı, farkındalığı ve eşitliği sağlamayı amaçlayan Grup 1, "Eşit Koşul Eşit Toplum" projesi ile üçüncü oldu. İlk 3'e giren takımlara D&R'den hediye çekleri verildi.

Projenin sağladığı katkılara dikkat çeken Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir şunları söyledi: "SKA'lardan biri olan küresel çapta eşitsizliklerin azaltılması temasına yönelik düzenlediğimiz Ideathon'da bir araya gelen genç mühendis adaylarının projeleri etkileyici. Projelerin özgünlüğü, üreticiliği ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımları ilerisi için umut vadediyor. Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi altında eğitim alan gençlerin, sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve sorumluluk alanında da gelişimlerini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bu etkinlik, kadınların mühendislik alanında temsili ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi için de önemli bir adım. Katılımcı tüm gençleri ve projelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise şu düşüncelerini paylaştı: "Teknolojide Kadın Derneği olarak gurur duyduğumuz Global Engineer Girls programında dördüncü senemizi tamamladık. Her yıl gitgide daha güçlü ve verimli proje geliştirme yeteneğine sahip olan mühendis kızlarımızla birlikte oluyoruz. Bu yıl da özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "Eşitsizliklerin Azaltılması" amacına yönelik olarak düzenlenen bu Ideathon'da üretilen fikirler ve sunulan projeleri büyük hayranlıkla izledik. Bir STK olarak hem programın paydaşı olmaktan hem de Türkiye'nin Mühendis Kızları'nın çalışmalarını izlemekten ve onları değerlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Sonuçlardan da Türkiye'de STEM alanında güçlü bir potansiyelin yetiştiğine şahit oluyoruz. Bunun Türkiye ekonomisi ve gelişimi anlamında önemli çıktıları olacağına inanıyoruz. Bu anlamda da Limak Vakfı'na, süreç boyunca öğrencilerimize destek veren bütün mentörlere ve bize katılan jüri üyelerimize de tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMK Ideathon'da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Projeler Geliştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:01 Bakan Fidan, Doğu Türkistan’ı ziyaretinde taktığı kravatla mesaj verdi Bakan Fidan, Doğu Türkistan'ı ziyaretinde taktığı kravatla mesaj verdi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
10:53 Müge Anlı’da cinayet itirafı Kayıp adam, kayınbiraderi tarafından öldürülmüş Müge Anlı'da cinayet itirafı! Kayıp adam, kayınbiraderi tarafından öldürülmüş
10:47 Ali Koç, Ebrar Karakurt’u tranfser etmek istediğini açık açık söyledi Ali Koç, Ebrar Karakurt'u tranfser etmek istediğini açık açık söyledi
10:37 Altının gram fiyatı yükselişle başladı İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altının gram fiyatı yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:35 Ali Koç’tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş Ali Koç'tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:28:08. #1.13#
SON DAKİKA: TMK Ideathon'da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Projeler Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement