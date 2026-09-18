Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu temmuzda eksi 398,7 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu temmuzda eksi 398,7 milyar dolar oldu

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Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), temmuz itibarıyla eksi 398,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB verilerine göre yurt dışı varlıklar yüzde 4,2 artışla 419,6 milyar dolara çıkarken yükümlülükler yüzde 1 artışla 818,3 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), temmuz itibarıyla eksi 398,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin net UYP'si temmuz itibarıyla eksi 398,7 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, temmuz itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 4,2 artışla 419,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1 artışla 818,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, 17 milyar dolar artarak 164,4 milyar dolar olurken varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 0,8 artarak 81,8 milyar dolar oldu.

Finansal türevler kalemi yüzde 0,7 artarak 2,5 milyar dolar, diğer yatırımlar yüzde 0,5 azalarak 161,7 milyar dolar, bankaların yabancı para varlıkları ise yüzde 6,9 azalarak 44,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 50,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,3 azalışla 232,5 milyar dolar, portföy yatırımları yüzde 3,5 artarak 160,2 milyar dolar, finansal türevler kalemi yüzde 43 azalarak 4 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 1,6 oranında artarak 421,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
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