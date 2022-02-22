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Türkiye'nin ocak ayında yaş sebze meyve ihracatı 285,9 milyon dolar oldu - Son Dakika

Türkiye'nin ocak ayında yaş sebze meyve ihracatı 285,9 milyon dolar oldu

22.02.2022 11:57
Türkiye'nin ocak ayında yaş sebze meyve ihracatı 285,9 milyon dolar oldu

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 285,9 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 285,9 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ocak ayındaki yaş meyve sebze ihracatına birliklerinin 138,9 milyon dolarla yüzde 49 oranında destek verdiğini belirtti.

Yılın ilk ayında ülke olarak 619 bin 425 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdiklerini aktaran Sin, "Türk yaş meyve sebze sektörümüzün ocak ayında en fazla ihraç ettiği ürünler listesinde yüzde 4 artış ve 74,4 milyon dolarla mandarin ilk sırada yer aldı. Yüzde 23 artış ve 43,6 milyon dolarla domates ikinci, yüzde 6 azalış ve 29,3 milyon dolarla limon üçüncü sırada geldi. Ocak ayında ihracat hacminde en yüksek performansı yüzde 98 artış ve 3,6 milyon dolarla soğanda elde ettik. Bu ürünü yüzde 47 artış ve 19,9 milyon dolarla portakal, yüzde 40 artış ve 5,5 milyon dolarla armut izledi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ocak ayında yaş meyve sebze ihracatında Bağımsız Devletler Topluluğu'nun yüzde 39, Avrupa Birliği'nin yüzde 32 ve Orta Doğu ülkelerinin yüzde 15 payının bulunduğunu belirten Sin, şunları kaydetti:

"Yüzde 19 azalış ve 65,3 milyon dolarla Rusya birinci, yüzde 42 artış ve 28,8 milyon dolarla Ukrayna ikinci, yüzde 1 artış ve 26,6 milyon dolarla Irak üçüncü sırada yer aldı. En yüksek artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde İsrail yüzde 355 artış ve 7,8 milyon dolarla en dikkat çekici pazar oldu. İsrail'i yüzde 93 artış ve 3,3 milyon dolarla Hırvatistan, yüzde 57 artış ve 8,2 milyon dolarla Beyaz Rusya takip etti. Bosna Hersek, Ukrayna, Polonya ve Gürcistan pazarlarında da önemli oranlarda ihracat artışlarına imza attık."

Türkiye'nin ocak ayında yaş sebze meyve ihracatı 285,9 milyon dolar oldu
Türkiye'nin ocak ayında yaş sebze meyve ihracatı 285,9 milyon dolar oldu
Türkiye'nin ocak ayında yaş sebze meyve ihracatı 285,9 milyon dolar oldu

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Togo Cumhuriyeti, Akdeniz, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ocak ayında yaş sebze meyve ihracatı 285,9 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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