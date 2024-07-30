Türkiye'nin Önemli İhracat Ürünü Çam Fıstıklarının İlk Muayenesi Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Önemli İhracat Ürünü Çam Fıstıklarının İlk Muayenesi Yapıldı

Türkiye\'nin Önemli İhracat Ürünü Çam Fıstıklarının İlk Muayenesi Yapıldı

Aydın'da üretilen ve Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan çam fıstıklarının İtalya'ya gönderilmeden önce yapılan ilk muayenesi tamamlandı. İhracat öncesinde çam fıstıkları, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenerek belgeleri düzenlendi. Çam fıstıkları, İtalya'ya gönderilerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

30.07.2024 10:04
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Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve İtalya'ya gönderilecek olan çam fıstıklarının ilk muayenesi gerçekleştirildi.

Aydın'da, incir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra önemli geçim kaynaklarından olan ve zor şartlar altında toplanan çam fıstıklarının ihracat yolculuğu başladı. Hasat işlemi oldukça tehlikeli ve zor olmasına rağmen kozalak toplayan işçiler ölümü hiçe sayıp ağaçlara adeta bir kedi gibi tırmanırken, toplanan kozalaklar da çuvallarla işleme tesislerine satışa hazır hale getiriliyor. Özellikle Koçarlı ilçesine bağlı köylerde yaygın olarak üretilen çam fıstığı, ihracat değeri ile ülke ekonomisine de önemli katkı sağlarken, Söke'de hazır hale gelen çam fıstıkları İtalya için yola çıkacak. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ihracat öncesinde çam fıstıklarının ilk muayenelerini gerçekleştirerek ihracata yönelik belgeleri düzenledi. Muayenenin ardından altın değerindeki çam fıstıkları, İtalya'ya gönderilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Önemli İhracat Ürünü Çam Fıstıklarının İlk Muayenesi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Önemli İhracat Ürünü Çam Fıstıklarının İlk Muayenesi Yapıldı - Son Dakika
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