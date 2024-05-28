Hazine ve Maliye Bakanı: Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'nin (Credit Default Swap) son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı.

Bakan Şimşek, X hesabından Türkiye'nin kredi risk primi hakkında bilgi paylaştı. Şimşek, Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'nin son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA