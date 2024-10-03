Türkiye'nin Savunma Sanayii Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Savunma Sanayii Güçleniyor

Bakan Bolat, Türkiye'nin savunma sanayiinde yeterlilik oranının %20'den %80'e yükseldiğini duyurdu.

03.10.2024 13:25
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'nin savunma sanayiinde kendine yeterlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e yükselmiştir. Tam 12 milyar dolarlık yıllık üretim yapılmaktadır ve 5.5 milyar doları ihraç edilmektedir. Türkiye 21 yılda yılda 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatından 5.5 milyar dolar savunma sanayi ihracatına yükselmiştir" dedi.

Bakan Bolat, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları"nda yaptığı açıklamada Adana'ya çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Gereken bütün hizmetleri, yatırımları gerçekleştiriyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde 22 yılda Adana'mıza 240 milyar Türk lirası değerinde binlerce eserler kazandırıldı. Binlerce projeler gerçekleştirildi. Altyapı, üstyapı, sağlıktan eğitime, enerjiden, ulaştırmaya, kimyaya varıncaya kadar, sanayiye varıncaya kadar çok büyük hizmetler tamam andı. Hiçbir zaman a partisi, b partisi ayrımı yaptı. Adana halkı da, Adana vilayetimizle bu hizmetlerden alması gerekeni almıştır. Bundan sonra da alacaktır" diye konuştu.

Bakan Bolat, Adana için yapılan ve yapılmakta olan projeler hakkında da bilgi vererek şöyle devam etti:

"Tabii Adana için büyük bir müjde olan konteyner limanını biliyorsunuz. Adana'mızı ticaret ve dış ticaret alanında ihracat alanında çok büyük katkı sağlayacaktır. Yine kimya organize sanayi bölgesinin yasal mevzuat işlemleri tamamlandı. 30 bin dönüm gibi büyük bir alanda. O da başta petrokimya sektörü olmak üzere, kimyanın değişik alanlarında Adana'ya, sanayide çok ciddi katma değer sağlayacak. Büyük bir artı değer meydana getirecek. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcıların beklediği ikinci etap kararı verildi. Yine Adana'mızda Karataş ilçesinde su ürünleri ihtisas bölgesi 6 bin dönüm arazide kuruluyor. 400 milyon dolarlık bir ihracat hacmine sahip olacak. Yine Karataş ilçesinde sera organize sanayi bölgesi o da 6 bin dönüm mertebesinde olacak. Tabii Adana aynı zamanda büyük bir tarım şehri. Meşhur Çukurovasıyla Türkiye'nin en gözde, en bereketli ovasına ev sahipliği yapan Adana tarımla özdeşleşmiş bir şehir aynı zamanda. Adana yine gıda ve pamuk ürününe bağlı olarak da gıda sanayi ve tekstil hazır giyim sanayinin de güçlü olan bir şehrimiz. Burada da hamdolsun tarımsal üretimdeki son iki yıl çok verimli, bereketli sezonlar geçirdik. Bu alanda Tarım Bakanlığımızla birlikte gerek üreticilerimizin gelirinin korunması, gerekse ihracat imkanlarının arttırılması konusunda Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlığı birlikte çok yoğun çalışmalar yürüttük. Bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz."

Adana'nın geçen 2023 yılında 4.1 milyar dolar ihracatı olduğunu ifade ederek, "Bu yıl ilk dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.4 artışla Adana'nın ihracatı 3.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da inşallah geçen yılki 4.1 milyar doların üzerinde çıkılacağını göstermektedir. 4.1 milyar dolar, 2023'te ihracat yaparken 4.2. iki milyar dolar da ithalatı vardı geçen yıl Adana'nın. Ama bu yıl hamdolsun ithalatta yüzde 20 azalış var. İlk dokuz ayda ithalat 2.6 milyar dolarda kalmıştı. Adana'nın ithalatı böylece Adana dış ticarette fazla veren katma değer ortaya koyan bir ilimiz olarak başarılı olmuştur. Yine Ticaret Bakanlığı olarak yönetim ve denetimini Türkiye'nin ilk serbest bölgelerinden biri olan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi de bu yıl ihracatta büyük bir atak yaptı. Geçen yılın tamamında 1.1 milyar dolar ihracat yapan Yumurtalık Serbest Bölgesi bu yılın ilk sekiz ayında 1.6 milyar dolar ihracat yaptı. Orada bin 700 kişi istihdam ediliyor. ve şu anda 30 firma 53 faaliyet ruhsatıyla çalışma yapıyorlar. Orada 30-40 yeni fabrika daha kurulması için potansiyel bulunmakta. Bunun gerçekleşmesi için çabalarımızı arttıracağız" dedi.

Bakan Polat, Ticaret Bakanlığı olarak Adana'nın ihracatının artması noktasında da destekler sağladıklarını dikkat çekerek, "Bu anlamda 2022 yılında Adana 48 milyon lira ihracat teşviki verdik. Hibe desteği 2023'te 2.5 kat artışla 128.5 milyon lira Ticaret Bakanlığı olarak ihracat destekleri verdik. Bu yıl ilk 8 ayda 223 milyon lira Adana'ya ihracat destekleri vermiş bulunuyoruz. Diğer taraftan hizmetler ihracatı için Adana'ya 25 milyon lira destek vermiş durumdayız."

Bolat, TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknolojide, savunma alanında, havacılık alanında ulaştığı büyük boyutu, başarıyı sergilediğini ifade ederek, " Birkaç bilgi vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Türkiye 2022 senesinde sadece 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir ülkeydi. O da yaptığı tabanca, mühimmat gibi ürünlerin ihracatıyla sağlanıyordu. ve Türkiye'nin savunma sanayinde kendine yeterlilik oranı yüzde 20 idi. Şu anda yeterlilik oranı yüzde 80'e yükselmiştir. Tam 12 milyar dolarlık yıllık üretim yapılmaktadır. Savunma sanayiinde ve 5.5 milyar dolarlık ihracat yapılmaktadır. Türkiye 21 yılda yılda 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatından 5 milyar dolar savunma sanayi ihracatına yükselmiştir. Yüz 80 ülkeye 230 kalem ürün ihracatı yapılmaktadır. 180 ülkeye, 230 farklı savunma sanayi ürünü ihracatı yapılmaktadır. Bizim ihracatta kilogram başına değerimiz bir dolar 57 sentten savunma sanayinde kilogram ihracatımız 65 dolara gelmektedir. ve bugün Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 900'e yakın proje devam ettirilmektedir. İşte bütün bu eser bu sonuçlar Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda Teknofest'te sergilenmektedir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Savunma Sanayii Güçleniyor - Son Dakika

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