Türkiye'nin Şubat İhracatında Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Şubat İhracatında Rekor

09.03.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Almanya'ya 1,66 milyar dolarla tarihi şubat ihracatı gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü lider.

Türkiye, Almanya'ya 1 milyar 662,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Şubatta zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye'nin ihracatı başarılı bir performans göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin yürüttüğü etkili ticaret diplomasisi de ihracatına olumlu yansıdı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 64,9 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, Almanya'ya 1 milyar 662,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarken, ülkeye 2025 Şubat döneminde 1 milyar 484,9 milyon dolarlık dış satım yapılmıştı.

Almanya böylece Türkiye'nin ihracatında liderliğini sürdürdü. Şubat ayında Birleşik Krallık'a 1 milyar 115,4 milyon dolarlık, İtalya'ya 1 milyar 12,3 milyon dolarlık, ABD'ye 994,7 milyon dolarlık, Fransa'ya 861,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

İhracatta lider otomotiv endüstrisi

Bu dönemde Almanya'ya en fazla ihracat yapan ve ihracatını en fazla artıran sektörlere bakıldığında sanayi grubu öne çıktı.

Şubat ayında Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 543 milyon 979,6 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Bu sektörü 198,2 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 130,4 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 116,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 100,2 milyon dolarla elektronik ve elektronik sektörü izledi.

Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışında da otomotiv endüstrisi öne çıktı. Bu dönemde otomotiv endüstrisi Almanya'ya 75 milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleştirdi.

İhracat artışında otomotiv endüstrisini 22,7'şer milyon dolarla demir ve demir dışı metaller ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 15,2 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 13,5 milyon dolarla mücevher sektörü takip etti.

Almanya'ya demir ve demir dışı metaller sektörü 130,4 milyon dolarlık, fındık ve mamulleri sektörü 63,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, 2026 Şubat döneminde Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

SektörŞubat
Otomotiv Endüstrisi543.979,55
Hazırgiyim ve Konfeksiyon198.214,53
Demir ve Demir Dışı Metaller130.435,08
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri116.851,12
Elektrik ve Elektronik100.189,09
Makine ve Aksamları89.401,08
İklimlendirme Sanayii72.755,31
Çelik68.169,96
Fındık ve Mamulleri63.172,73
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri32.359,89
Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Şubat İhracatında Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:59:35. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Şubat İhracatında Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.