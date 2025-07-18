Türkiye'nin Teknopark Sayısı 110'a Ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknopark sayısının 110'a ulaştığını bildirerek, "11 bin 500'den fazla teknoloji girişimi ile yüksek katma değerli projelere imza atan teknoparklarımızı desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yeni kurulan teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon odaklı kalkınmasının öncü merkezleri olan teknopark sayısının 23 yıl önce sadece 2 olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan 'ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi' ve 'Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi' ile bu sayı 110'a ulaştı. Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı uğurlu olsun. 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimi ile yüksek katma değerli projelere imza atan teknoparklarımızı desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."