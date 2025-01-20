Türkiye'nin UYP'si 296,7 Milyar Dolar Eksi

Ekonomi

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2024 yılı Kasım ayında eksi 296,7 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Kasım ayında Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azalışla 363,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,5 oranında artışla 659,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 7,2 milyar ABD doları azalarak eksi 296,7 milyar ABD doları oldu.

Rezerv Varlıklar kalemi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azalışla 157,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,7 oranında artarak 70,3 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,9 oranında azalarak 130,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 oranında azalışla 47,8 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki doğrudan yatırımlar kalemi, döviz kurlarındaki artışa karşın BIST 100 endeksindeki artış etkisiyle, bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artışla 179,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, portföy yatırımları kalemi yüzde 4,3 oranında artarak 121,9 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,9 oranında azalarak 358,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankası'nın mevduat yükümlülükleri yüzde 3,8 oranında azalışla 36,1 milyar ABD doları oldu. - İSTANBUL