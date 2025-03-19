Türkiye'nin UYP'si Eksi 286,6 Milyar Dolar

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2025 yılı Ocak ayı itibariyla eksi 286,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ocak ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Ocak 2025 Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla eksi 286,6 milyar ABD doları oldu.

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 378,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,8 oranında artışla 665,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 6,1 milyar ABD doları azalarak eksi 286,6 milyar ABD doları oldu.

Rezerv varlıklar kalemi yüzde 7,0 oranında artarak 166 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,3 oranında artarak 72,1 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,2 oranında azalarak 136,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,2 oranında azalışla 37,4 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankası'nın mevduat yükümlülükleri yüzde 9,3 oranında azalışla 31,5 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa karşın döviz kurlarındaki artışın ve borsadaki değer kayıplarının etkisiyle, yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında azalışla 180,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 3,0 oranında artarak 128,1 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,9 oranında artarak 356,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL