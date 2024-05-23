Türkiye'nin Uzay Çalışmaları AI Tomorrow Summit 2024'te Masaya Yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Uzay Çalışmaları AI Tomorrow Summit 2024'te Masaya Yatırıldı

Türkiye\'nin Uzay Çalışmaları AI Tomorrow Summit 2024\'te Masaya Yatırıldı

AI Tomorrow Summit 2024 etkinliğinde Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmaları, gelinen nokta ve geleceğe dönük projeler tartışıldı. Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'nin uzayı ülke ihtiyaçları için kullanmasının geçmişini anlattı ve Türksat'ın filosundaki haberleşme uyduları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yapay zekanın hayatın her alanını domine edeceğini belirtti ve gençlere yapay zeka konusunda altyapılarını sağlam tutmalarını tavsiye etti. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ise uzayda yörüngeler arası transferin önemine vurgu yaparak, Ay'a erişim planları ve kendi fırlatma istasyonu konusunda bilgi verdi. DeltaV Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ise uzayda hareket etme kabiliyetinin önemine dikkat çekti.

23.05.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin uzay alanında yaptığı çalışmalar, gelinen nokta ve geleceğe dönük projeler, AI Tomorrow Summit 2024 etkinliğinde masaya yatırıldı.

"Gelecekteyiz" sloganıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen AI Tomorrow Summit 2024, Ankara Bilkent Hotel ve Konferans Merkezi'nde yapılıyor.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, "Göklerden Öte İstikbale Doğru: Uzay" başlıklı panelde, Türkiye'nin uzayı ülke ihtiyaçları için kullanmasının geçmişinin 1980'li yıllara dayandığını söyledi.

Ertok, uydu alanında ülkenin yaptığı çalışmalara değinerek, 30 yıl önce Türkiye'nin kendi uydularıyla haberleşme imkanlarını, hizmetlerini sağlayan ülkeler arasına girdiğini ifade etti.

Türksat'ın filosunda şu an aktif 5 haberleşme uydusu bulunduğunu belirten Ertok, TÜRKSAT 5A ve 5B uydularının 2 yıl önce hizmet vermeye başladıklarını hatırlattı.

Farklı frekans bantlarında hem iyi yayıncılığı hem de özellikle veri haberleşmesi alanında ciddi kapasite artışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Ertok, şunları söyledi:

"Önümüzdeki aylarda da TÜRKSAT 6A uydusuna kavuşmayı bekliyoruz. TÜRKSAT 6A, bu ülke için çok önemli bir proje. Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan bu proje, zorlu bir süreçten geçti, çalışmalar tamamlandı. Kendi mühendislerimizin tasarladığı, yüksek yerlilik oranına sahip. Haziran başında Florida'ya nakliyesi yapılacak. Temmuzun ikinci haftası uzaya gönderilecek. Gelecek dönemde gözlem ve haberleşme uyduları tarafında yeni projelerle çok daha hızlı bir gelişimin içinde olunacak. Bundan sonraki amaç, Türkiye'yi bölgenin uydu teknolojileri üreten merkezi haline getirmek. Sadece kendi ihtiyaçlarımız değil, başka ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler üreterek, uydular üreterek Türkiye'yi bu konuda bir merkez haline getireceğiz."

"Yapay zeka, hayatın her alanını domine edecek"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da Türkiye'nin on binlerce astronot yetiştirme gibi bir iddiası bulunmadığını belirterek, "Bu işi böyle dünyada yapan bir millet yok. Önemli olan bir insanın astronot olarak başarı hikayesine ulaşması değil. Bu memleketin her alanda yetişmiş insana ihtiyacı var. Yetişme potansiyeli yüksek genç kardeşlerimizin önündeki ilham hikayelerinden yola çıkarak, dünyanın gelişmiş bütün milletleriyle eş değer düzeyde potansiyellerini aktarabilecek olduklarını idrak etmeleri önemliydi." diye konuştu.

Uzayda yasal limitin 100 kilometre olduğunu, bu sınırı geçince uzaya, yani yer çekimsiz alana erişildiğini söyleyen Gezeravcı, 400 kilometre mesafede 28 bin kilometre hızla dünyanın etrafında her 90 dakikada tur atan dünyanın gelişmiş ve komplike araştırma laboratuvarı Uluslararası Uzay İstasyonu deneyimini paylaştı.

Herkesin yapay zekaya biraz zaman ayırmasının önemli olduğunu dile getiren Gezeravcı, "Yapay zeka hayatımızın her alanını domine edecek şekilde gelen bir sektör. Bunun içine yakın süreçte uzay da dahil olacak. Dolayısıyla gençlere öncelikle yapay zeka konusunda altyapılarını sağlam tutmalarını tavsiye ederim." dedi.

"Kendi fırlatma istasyonumuz konusu çok önemli"

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç da Orta Asyalı iki gök bilimci Fergani ve Biruni'nin modern bilimin oluşmasındaki katkılarına dikkati çekti.

Nasiruddin Tusi ve Uluğ Bey'in rasathanelerinin modern ölçümlerle yapıldığını belirten Kıraç, Uluğ Bey'in, rasathanesinde 992 yıldızın tam yerini belirlediğini, bu isimlerin kendilerinden sonra gelen, başta Kopernik olmak üzere önemli isimleri de etkilediğini ifade etti.

Uzayda yörüngeler arası transferin çok önemli olacağını dile getiren Kıraç, şunları kaydetti:

"Buradaki teknolojileri etkin kullanan ülkelerin öne geçeceğini düşünüyoruz. 2026'da Ay'a erişim planımızda hibrit itki sistemini geliştiriyoruz. Bunun çok önemli olacağını düşünüyoruz. İnsan kaynağı parasal kaynaktan çok daha önemli. Ayrıca, kendi fırlatma istasyonumuz konusu da çok önemli. İleriki zamanlarda bununla ilgili de haberleri duyacaksınız."

"Uzayda hareket edebilme kabiliyetine ihtiyacınız var"

DeltaV Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu da uzay sektöründe başı çeken ülkelerden ziyade şirket ve insandan söz edilmeye başlandığını belirtti.

Uzayın ekonomik açıdan önemine işaret eden Karabeyoğlu, ülke olarak bu projelere devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Karabeyoğlu, uzayda hareket etme kabiliyetine de değinerek, "Bugün uzayda 10 bin uydu var. 10 yıl önce 1000'di, 10 sene sonra ise 100 bin uydu olacak, uzayda bir trafik oluşacak. Bu uyduların uzay içinde hareket ettirilebilmesi, değişik yerlere götürülebilmesi, bakım onarım için uzayda hareket edebilme kabiliyetine ihtiyacınız var." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı, Yusuf Kıraç, Türksat, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Uzay Çalışmaları AI Tomorrow Summit 2024'te Masaya Yatırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Ilımlı geçen görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Ilımlı geçen görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 15:17:03. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Uzay Çalışmaları AI Tomorrow Summit 2024'te Masaya Yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement