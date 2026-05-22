Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 360,8 Milyar Dolar

22.05.2026 10:41
Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2026 yılı Mart ayı itibarıyla eksi 360,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mart ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla eksi 360,8 milyar ABD doları oldu. Mart ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 oranında azalışla 395,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,4 oranında artışla 755,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, 33,2 milyar ABD doları azalarak 150,8 milyar ABD doları oldu.

Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,8 oranında artarak 78,0 milyar ABD doları, portföy yatırımları yüzde 51,9 artarak 10,2 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 6,1 oranında artarak 156,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları, yüzde 19,9 oranında artarak 52,7 milyar ABD doları oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin sahipliğinde olan yurt içi yatırım fonu paylarından kaynaklanan yükümlülükler, 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren istatistiklere yansıtılmaya başlandı. Buna göre, yurt dışı yerleşiklerin sahipliğindeki yatırım fonu büyüklüğü, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla 4,8 milyar ABD doları oldu.

Portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Yönetimin DİBS yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,1 oranında azalarak 14,6 milyar ABD doları oldu. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 5,2 oranında artışla 212,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi, yüzde 0,1 oranında azalarak 142,3 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,1 oranında azalarak 400,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

