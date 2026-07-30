Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Gücü Artıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Gücü Artıyor

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Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026 itibarıyla 126 bin 113 megavata ulaştı, yenilenebilir enerji oranı %62,6.

ürkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü, 2026 Haziran sonu itibarıyla 126 bin 113 megavata yükselirken, kurulu gücün yüzde 62,6'sını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, haziran ayı elektrik kurulu gücü verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın haziran ayında da yükselişine devam etti ve 126 bin 113 megavata yükseldi. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,7'sine karşılık gelen 79 bin 62 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,9 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 27 bin 210 megavat ile güneşin payı yüzde 21,6'ya ulaştı. 15 bin 281 megavata ulaşan rüzgarın payı da yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise Haziran'da yüzde 33,7'lik pay ile 42 bin 491 megavata yükselmiş oldu.

Kurulu güçte en yüksek payı yüzde 25,6 ile hidroelektrik santralleri alırken, hidroelektriği yüzde 21,6 ile güneş enerjisi ve yüzde 19,9 ile doğal gaz santralleri izledi. Rüzgar enerjisinin payı yüzde 12,1, yerli kömürün payı yüzde 9,2, ithal kömürün payı ise yüzde 8,3 olarak kaydedildi. Biyokütle ve jeotermal enerjinin kurulu güç içindeki payları sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,4 olurken, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 62,6'ya ulaştı.

Verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik kurulu gücümüz, haziran ayı itibarıyla 126 bin megavatı geride bırakarak önemli bir eşiği aştı. Aynı dönemde güneşin payı 27 bin 210 megavat ile yüzde 21,6'ya ulaşırken, güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise Haziran'da yüzde 33,7'lik pay ile 42 bin 491 megavata çıkmış oldu. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde yakaladığımız ivme, ülkemizin enerji mimarisindeki büyük dönüşümün en net göstergesidir. Kurulu gücümüzü daha da yukarılara taşıyarak Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Gücü Artıyor - Son Dakika

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