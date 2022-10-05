2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacak yerli otomobil TOGG, gerçek yol koşullarında test edildi

29 Ekim'de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlanmaya devam ederken TOGG'un, yeni görüntüleri paylaşıldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde, gerçek yol koşullarında test edilen araç yer aldı. TOGG'un görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, ''Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.
Yerli otomobil Togg, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak.
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