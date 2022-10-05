2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacak yerli otomobil TOGG, gerçek yol koşullarında test edildi - Son Dakika
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2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacak yerli otomobil TOGG, gerçek yol koşullarında test edildi

05.10.2022 10:51

Yeni yılın ilk aylarında satışa sunulacak Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, gerçek yol şartlarında test edildi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor'' ifadeleri kullanıldı.

29 Ekim'de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlanmaya devam ederken TOGG'un, yeni görüntüleri paylaşıldı.

Yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un yeni görüntüleri

GERÇEK YOL KOŞULLARINDA TEST EDİLDİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde, gerçek yol koşullarında test edilen araç yer aldı. TOGG'un görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, ''Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.

Yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un yeni görüntüleri

TOGG NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?

Yerli otomobil Togg, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak.

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Gemlik, TOGG, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacak yerli otomobil TOGG, gerçek yol koşullarında test edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacak yerli otomobil TOGG, gerçek yol koşullarında test edildi - Son Dakika
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