Rifat Hisarcıklıoğlu: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk tarımına devrim niteliğinde iki önemli proje yaptı" - Son Dakika
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Rifat Hisarcıklıoğlu: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk tarımına devrim niteliğinde iki önemli proje yaptı"

20.08.2022 16:22
Rifat Hisarcıklıoğlu: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk tarımına devrim niteliğinde iki önemli proje yaptı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir takım ziyaretlerde bulunmak için Erzurum'a geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir takım ziyaretlerde bulunmak için Erzurum'a geldi. Ziyaret ettiği Erzurum Ticaret Borsasında konuşan Hisarcıklıoğlu, "Borsamız 5 yıldızlı bir borsa durumunda bulunuyor. Bugün Almanya, Fransa ve İngiltere'de bir borsa hangi standartlarda hizmet veriyorsa bizim borsamızda o standartlarda hizmet veriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk tarımına devrim niteliğinde iki önemli proje yaptı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı bir takım ziyaretlerde ve yerinde incelemelerde bulunmak için Erzurum'a geldi. İlk olarak Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret eden Hisarcıklıoğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesini ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Daha sonra Erzurum Ticaret Borsasında toplantı düzenleyen Hisarcıklıoğlu Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerde öncülük yaptığını belirtirken Erzurum su böreği için Avrupa'dan da tescil alacaklarını ifade etti.

"Borsamız 5 yıldızlı bir borsa durumunda"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Türk tarımında devrim yaptığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, "Erzurum tarım ve hayvancılık için durmadan çalışıyor. Borsamız 5 yıldızlı bir borsa durumunda bulunuyor. Bugün Almanya, Fransa ve İngiltere'de bir borsa hangi standartlarda hizmet veriyorsa bizim borsamızda o standartlarda hizmet veriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk tarımına devrim niteliğinde iki önemli proje yaptı. Birincisi lisanslı depolar, ikincisi artık ürünler sağlıklı şekilde depolanmasını sağlayacak lisanslı depolar kurduk. Gerek üretici ve tüketici gerek sanayici lisanslı depo vasıtasıyla korunmuş olacak. Erzurum Ticaret Borsası lisanslı depoculuk alanında ortak durumunda bulunuyor. Aynı zamanda depoladığımız ürünleri pazarlamak için tarım ürünlerinin satışı için bir borsa gerekiyordu. Türkiye Ürün İhtisas Borsasını kurduk burada tüm Türkiye'nin tarım piyasasını belirliyoruz. Herkes lisanslı depoya koyduğu malı vergisini alarak veya sadece elektronik olarak şifre aldığı zaman istediği gibi elektronik ortamda satış yapabiliyor" diye konuştu.

"Yaptığınız iş dünyanın bir numaralı stratejik konumu haline geldi"

Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerde öncülük yaptığını da kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Coğrafi işaretli ürünlerde Erzurum rekor kırmış durumda bulunuyor. Kendi değerlerini sahip çıkmayan yok olmaya mahkumdur. Erzurum borsamız ve Erzurumlular coğrafi işaretli ürünlerde çok iyi öncülük yapıyor. Atadan kalan yiyecek ve içeceklere sahip çıkıyor. Bunları şimdi Avrupa'da da tescil ettireceğiz. Yaptığınız iş dünyanın bir numaralı stratejik konumu haline geldi. Tarım ve hayvancılık sadece bizim değil dünyanın sektörü tarım ve hayvancılıktır. 2 kötü örnek bize bunu göstermiş oldu bunlarda pandemi ve Rusya, Ukrayna savaşıdır" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rifat Hisarcıklıoğlu: 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk tarımına devrim niteliğinde iki önemli proje yaptı' - Son Dakika

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