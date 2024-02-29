Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ikinci ve üçüncü sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ikinci ve üçüncü sırada

Türkiye, 2023'ün son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek OECD üye ülkeleri arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Hırvatistan yüzde 4,3 büyüme ile birinci sırada yer alırken, Çin yüzde 5,2 büyüme ile G20 ülkeleri arasında birinci oldu. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine göre en hızlı büyüyen ekonomi konumunda bulunuyor.

29.02.2024 12:29
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Türkiye, 2023'ün son çeyreğinde, yıllık bazda, ekonomik büyüme verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye ülkeler arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında üçüncü ülke oldu.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre Türkiye, 2023'te yıllık bazda yüzde 4,5, Ekim- Aralık 2023 döneminde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 büyüdü.

Türkiye, geçen yılın son çeyreğinde, yıllık bazda, ekonomik büyüme verisi açıklanan OECD'ye üye ülkeler arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olarak kayıtlara geçti. Sıralamada yüzde 4,3 ile ilk sırada Hırvatistan yer alırken, Türkiye'yi yüzde 2,2 ile Slovenya takip etti.

G20 ülkeleri arasında yüzde 5,2 ile en hızlı büyüyen ülke Çin oldu. Bu ülkeyi yüzde 5 ile Endonezya izlerken, Türkiye ise listede üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin çeyreklik büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bu ülkeler arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke konumuna gelecek.

Verisi açıklanan bazı ülkelerin 2023 yılı dördüncü çeyrek büyüme oranlarının yıllık bazda değişimleri şöyle:

ÜlkelerDeğişim (yüzde)
Türkiye4
Çin5,2
Endonezya5
Hırvatistan4,3
ABD3,2
Meksika2,5
Slovenya2,2
Slovenya2,2
Belçika1,5
Belçika1,5
Fransa0,7
Norveç0,5
Kolombiya0,3
İsveç-0,2
Almanya-0,2
Avusturya-1,7

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ikinci ve üçüncü sırada - Son Dakika

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