Türkiye Off-Road şampiyonu Kahramanmaraş'ta belli olacak

Petlas'ın isim sponsorluğu desteğiyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son ayağı, 11-12 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.

Abdulkadir Özcan AŞ'nin (AKO Grup) açıklamasına göre, Petlas, sektörde yaptığı yatırımların yanı sıra, spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını da sürdürüyor.

Petlas, 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonasına isim sponsoru olarak destek veriyor. TOSFED tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası, ülkenin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alıyor.

Şampiyonanın daha önce Ankara, Denizli, Karabük, Sinop ve Sakarya'da gerçekleştirilen ilk 5 yarışının ardından Kahramanmaraş'ta düzenlenecek son ayağında, 15 ilden 21 araç ve 42 sporcu podyuma çıkmak için mücadele verecek.

TOSFED, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen yarışta 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonu da belli olacak.

Petlas'tan motorsporlarına destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, motorsporlarına verdikleri desteği çok önemsediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Cesaret, azim, güç ve istikrar kavramlarının yanı sıra, üst düzey rekabet gibi, Petlas'ın marka ruhunun ana özellikleri arasında yer alan kavramlar, motorsporlarının da doğasını oluşturuyor. Türkiye Off-Road Şampiyonası sponsorluğumuzla ayrıca, geniş taraftar kitleleriyle bağımızı da güçlendiriyoruz. Pist, drift ve off-road disiplinleri Petlas tarafından destek verilen motorsporlarıdır. Yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli üretim gücüyle, milli değer üreten bir markayız. Motorsporlarının tüm disiplinlerinde takımlarımızı desteklemekten de gurur duyuyoruz."

Özürün, Petlas ile TOSFED iş birliğinin, Türkiye'nin yerli ve milli yarış lastiği markasına kavuşmasını sağladığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"TOSFED tarafından düzenlenen pist yarışları için ürettiğimiz üstün nitelikli lastiklerimizle motor sporları camiasında uyandırdığımız ilgi ve beğeni, kendi bünyemizde Petlas Motorsport ismiyle bir motor sporları departmanını hayata geçirme kararımızı daha da pekiştirdi. Bu departmanımızın çalışmalarıyla, yarış lastiği ürünü portföyümüzü, toprak ve asfalt zeminlere uygun ralli lastikleri ve off-road lastikleri ile genişletmeye hazırlanıyoruz. Petlas markasının rekabetçi ruhunu yansıttığı bu ürünler ve otomobil sporları, bir yandan marka algısına katkı yaparken, bir yandan da Ar-Ge çalışmaları için değerli bir veri birikimi sağlıyor."