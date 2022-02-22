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Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde danışmanlık hizmetleri için ihale açıldı - Son Dakika

Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde danışmanlık hizmetleri için ihale açıldı

22.02.2022 09:09
Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde danışmanlık hizmetleri için ihale açıldı

Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde bazı altyapı işlerine danışmanlık hizmeti için ihale yapılacak.

Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde bazı altyapı işlerine danışmanlık hizmeti için ihale yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dünya Bankası finansmanlı "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile seçilen organize sanayi bölgelerinin (OSB) verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün artırılması ve aynı zamanda diğer OSB'lere örnek oluşturması hedefleniyor.

Projenin, temel altyapı ve atık su arıtma tesisi projeleri, yeşil, akıllı altyapı projelerinin ön fizibilite çalışmalarının revizyonu ve iyileştirilmesinde danışmanlık hizmetleri için ihale gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında belirtilen 2 grup iş için başvuruların 7 Mart saat 16.00'ya kadar elden veya kurye servisiyle belirtilen adrese yazılı teslim edilmesi gerekiyor.

Detaylı bilgiye "https://www.sanayi.gov.tr/sanayi-bolgeleri/dunya-bankasifinansmanli-osb-kredilendirme-projesi/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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Dünya Bankası, Türkiye, Gazete, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde danışmanlık hizmetleri için ihale açıldı - Son Dakika Ekonomi


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