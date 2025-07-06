Türkiye Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı

06.07.2025 22:05
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Haziranda 3,4 milyar dolarlık ihracatla otomotiv sektörü tarihi bir rekora imza attı.

Türkiye otomotiv endüstrisi haziran ayında 3 milyar 408 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin haziran ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 artışla 3 milyar 408 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin ocak-haziran dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 19 milyar 987 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu rakam otomotiv endüstrisinin bugüne kadar haziran aylarında ulaştığı en yüksek ihracat olurken, sektörün haziran ayındaki toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 16,6 oldu.

"Çekiciler" ihracatı yüzde 504 arttı

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin haziran ayı ihracatı yüzde 13 artışla 1 milyar 180 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı haziranda yüzde 16 artarak 1 milyar 96 milyon dolara, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 59 artışla 626 milyon dolara, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 66 artışla 293 milyon dolara ve "çekiciler" ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre üç haneli artışla yüzde 504 artarak 180 milyon dolara yükseldi.

Almanya'ya ihracat yüzde 74 arttı

Haziranda, sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat, yüzde 74 artışla 556 milyon dolar oldu.

Fransa 429 milyon dolar ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı da geçen yıla göre yüzde 36 oranında arttı.

Üçüncü büyük pazar olan Birleşik Krallık'a da yüzde 2 artışla 330 milyon dolar ihracat yapıldı.

Önemli pazarlardan Belçika'ya yüzde 92, Romanya'ya yüzde 55, Slovenya'ya ise yüzde 57 oranında ihracat artışı yaşandı.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve otomotiv ihracatından yüzde 74,2 pay alan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat haziranda yüzde 42 artışla 2 milyar 527 milyon dolar oldu.

Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 11, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 42, Diğer Amerikan ülkelerine ise yüzde 94 oranında ihracat artışı kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak haziran ayında ulaştığımız 3,4 milyar dolarlık ihracat, sektörümüzün tarihi haziran rekorudur. Yılın ilk yarısında ise 20 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmimiz ile Türk otomotivinin küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Haziran ayında özellikle çekici ihracatında üç haneli artış görülürken, tüm ana ürün gruplarında çift haneli büyüme kaydettik. Almanya'ya yüzde 74, Belçika'ya yüzde 92, Romanya'ya yüzde 55 ve Slovenya'ya yüzde 57 oranında ihracat artışı yaşanması da Avrupa pazarında gücümüzü artırdığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Otomobil, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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