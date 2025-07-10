Türkiye Otomotiv İhracatı Yüzde 22 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Otomotiv İhracatı Yüzde 22 Arttı

10.07.2025 11:16
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Türkiye, AB ülkelerine otomotiv ihracatını 2024'ün ilk yarısında yüzde 22 artırdı.

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine otomotiv ihracatını yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırdı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yaptığı derlemeye göre sektör, ocak-haziran döneminde 200'den fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün sattı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı ilk yarıda, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 17 milyar 689 milyon 604 bin dolardan 19 milyar 986 milyon 716 bin dolara çıktı.

Sektör, 6 aylık dönemde Türkiye'nin 131 milyar 440 milyon 136 bin dolar olan toplam ihracatından yüzde 15,2 pay aldı.

AB bölgesi, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 72,6 payla ilk sırada yer aldı.

AB ülkelerine ihracat, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 11 milyar 920 milyon 964 bin dolardan 14 milyar 513 milyon 912 bin dolara çıktı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Almanya'ya 6 aylık ihracatta yüzde 31 artış

Ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 31,4 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke oldu.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl ilk 6 ayda 2 milyar 432 milyon 950 bin dolar olarak kayıtlara geçen otomotiv ihracatının tutarı, bu senenin aynı döneminde 3 milyar 197 milyon 944 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından en çok ihracat yapılan AB ülkesi olan Fransa'ya dış satım yüzde 9,3 arttı. Fransa'ya geçen yıl 6 ayda 2 milyar 77 milyon 203 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin ilk yarısında 2 milyar 270 milyon 777 bin dolara ulaştı.

Ocak-Haziran 2025'te Birleşik Krallık'a 2 milyar 62 milyon 886 bin, İspanya'ya 1 milyar 713 milyon 710 bin, İtalya'ya 1 milyar 647 milyon 531 bin, Slovenya'ya 1 milyar 109 milyon 247 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

En çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 7'sini AB ülkeleri oluşturdu.

Türk otomotiv endüstrisinin bu sene ve geçen yıl ocak-haziran dönemlerinde en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ile değişim oranları şöyle:

ÜlkeOcak-Haziran 2024 (dolar)Ocak-Haziran 2025 (dolar)Değişim (yüzde)
Almanya2.432.9503.197.94431
Fransa2.077.2032.270.7779
Birleşik Krallık1.938.9002.062.8866
İspanya1.232.2611.713.71039
İtalya1.663.3641.647.531-1
Slovenya683.4921.109.24762
Polonya733.121867.62818
Belçika622.116838.03534
Romanya512.579739.07044
ABD563.789586.0133

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Otomotiv İhracatı Yüzde 22 Arttı - Son Dakika

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