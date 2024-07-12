Türkiye Otomotiv Üretimi 2024 Yılının İlk Yarısında Yüzde 4 Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Otomotiv Üretimi 2024 Yılının İlk Yarısında Yüzde 4 Geriledi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 gerileyerek 707 bin 67 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda üretim yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 15, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. İhracat ise adet bazında yüzde 3 düşüş kaydederek 493 bin 527 adet oldu. Toplam pazar ise yüzde 3 artarak 600 bin 948 adet düzeyinde gerçekleşti.

12.07.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimin yüzde 4 gerileyerek 707 bin 67 adet şeklinde gerçekleştiğini bildirdi.

OSD, ocak-haziran dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 707 bin 67 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise paralel seyrederek 460 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 733 bin 559 adedi buldu.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 15, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 79, otobüs-midibüs grubunda yüzde 57 ve traktörde yüzde 71 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 6 ayda ihracat 17,6 milyar doları aştı

Yılın ilk 6ı aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 gerileyerek 493 bin 527 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüş kaydederken ticari araç ihracatı ise yüzde 4 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 8 bin 332 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024'ün ilk altı aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ilk altı aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre paralel seviyede gerçekleşerek 17,6 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 1 azalarak 16,2 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında gerilerken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 1 arttı.

Toplam pazar yılın ilk yarısında 600 bin adedi aştı

2024'ün ilk yarısında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 600 bin 948 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 7 artarak 462 bin 955 adet oldu.

Ticari araç pazarında ise yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı, ağır ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarında yüzde 9 geriledi. 2024 yılı ocak-haziran döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 32 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Otomotiv Üretimi 2024 Yılının İlk Yarısında Yüzde 4 Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:22:08. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Otomotiv Üretimi 2024 Yılının İlk Yarısında Yüzde 4 Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement