Türkiye Oyun Geliştiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Oyun Geliştiriyor

Türkiye Oyun Geliştiriyor
22.05.2025 15:58
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ASO Başkanı Nuray Başar, Türkiye'nin oyun geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Üyesi ve Komite Başkanı Nuray Başar, "Türkiye artık yalnızca oyun oynayan değil, oyun geliştiren, oyun ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir" dedi.

ASO tarafından ASO Zafer Çağlayan Meclis Salonu'nda 'İkinci Yüzyılda Oyun Paneli' düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan ASO Meclis Üyesi ve Komite Başkanı Nuray Başar, komite olarak 'İkinci Yüzyılda' ana teması altında yapay zeka, siber güvenlik, oyun yazılımları gibi konularda paneller yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Üniversitelerin Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) alanındaki öğrenci topluluklarıyla düzenli olarak toplantılar yaptıklarını söyleyen Başar, "Onlara mentörlük, okul esnasında staj, sonrasında ise iş bulmaları konusunda destek oluyoruz. Bugünün gençleri yarının Türkiye'sini inşa edecek mottosuyla gençlerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"Türkiye artık yalnızca oyun oynayan değil, oyun geliştiren, oyun ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir"

Oyun yazılımları ve oyunlaştırmayı konuşmak için toplandıklarını belirten Başar, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu anlamlı dönemde, yalnızca geçmişimizi değil, geleceğimizi de birlikte yazmaya gayret ediyoruz. Türkiye artık yalnızca oyun oynayan değil, oyun geliştiren, oyun ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Hepimizin yakından tanıdığı Peak Games, Rollic ve Dream Games gibi firmalar, dünya çapında büyük başarılara imza atarak ülkemizin bu alandaki potansiyelini gözler önüne sermektedir. Hızla artan oyun girişimleri, teknoparklarda büyüyen yazılım ekipleri ve üniversitelerde açılan programlarla birlikte oyun sektörü artık niş bir alan olmaktan çıkmış; stratejik öneme sahip bir sektör haline gelmiştir."

"Oyunlaştırma uygulamaları her geçen gün daha fazla yaygınlaşmaktadır"

Başar, oyunların artık sadece bir eğlence unsuru olmadığını dile getirerek, "Günümüzde oyunlar sadece bir eğlence unsuru değil; öğrenmenin, iletişimin ve toplumsal dönüşümün güçlü bir aracı haline gelmiştir. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, kamu hizmetlerinde ve kurum içi eğitimlerde oyunlaştırma uygulamaları her geçen gün daha fazla yaygınlaşmaktadır. Artık öğrenciler oyunlar aracılığıyla öğreniyor, kurumlar vatandaşlarını bilinçlendirmek için oyunlardan faydalanıyor. Bu dönüşüm, sadece sektörümüzün değil, toplumun tüm kesimlerinin hayatına dokunan bir değişimi de beraberinde getiriyor" açıklamasındabulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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