Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı

01.06.2022 21:11
Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif'in başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif'in başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

KONUT ALANINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Naya Pakistan Konut ve Geliştirme Yetkili Makamı (NAPDHA) arasında Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı.

BAKAN NEBATİ VE PAKİSTANLI DIŞİŞLERİ BAKANI İMZA ATTI

"Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomik İşler Bakanlığı Arasında Borç Yönetimi Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol" ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı.

Türkiye-Pakistan arasında 7 anlaşma imzalandı

İKİLİ TİCARETİN GELİŞTİRMESİ İÇİN ANLAŞMA

İki ülke arasındaki "İkili Ticaret ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Metni"ne Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar imza attı.

Türkiye-Pakistan arasında 7 anlaşma imzalandı

KARAYOLU MÜHENDİSİLİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında Karayolu Mühendisliği Alanında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imza altına alındı.

BİLGİ PAYLAŞIMI KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Kamu Özel İşbirliği Kurumu Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı" ve iki ülke hükümetleri arasındaki "Bilgi Paylaşımı Programı Çerçeve Anlaşması" ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı.

Türkiye-Pakistan arasında 7 anlaşma imzalandı
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Pakistan Başbakanı Şerif: '(Türkiye ile) Bizim ortaklığımız, her zaman devam edecektir' Pakistan Başbakanı Şerif: '(Türkiye ile) Bizim ortaklığımız, her zaman devam edecektir' Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika


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