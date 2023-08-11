Türkiye Petrolleri, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ile Akseki-1 Kuyusunda Sondaja Başlıyor - Son Dakika
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Türkiye Petrolleri, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ile Akseki-1 Kuyusunda Sondaja Başlıyor

Son Güncelleme: 11.08.2023 14:07

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu. Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, enerji filosunun en güçlü üyesi olan Abdülhamid Han'ın Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağı belirtildi. Mavi Vatan'daki arama faaliyetleri ise hız kesmeden devam ediyor.

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu.

Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enerji filomuzun en güçlü üyesi Abdülhamid Han, Akseki-1'de. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor. Mavi Vatan'daki arama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye Petrolleri, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ile Akseki-1 Kuyusunda Sondaja Başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Petrolleri, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ile Akseki-1 Kuyusunda Sondaja Başlıyor - Son Dakika
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