Türkiye Petrolleri, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ile Akseki-1 Kuyusunda Sondaja Başlıyor

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu.

Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enerji filomuzun en güçlü üyesi Abdülhamid Han, Akseki-1'de. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor. Mavi Vatan'daki arama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor" denildi.