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Ekonomi

Türkiye Rüzgar Enerjisinde Büyüyor

Türkiye, rüzgar enerjisi potansiyelini Kopenhag'da tanıttı; 2035 hedefi 120 bin MW büyüme planı.

10.04.2025 21:43
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Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki potansiyeli ve küresel rüzgar ekosistemindeki yeri, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen WindEurope 2025 Yıllık Rüzgar Etkinliği kapsamında tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen "Türkiye Rüzgarında Yeni Dalga: Büyüme, Yatırım ve Küresel Rekabet" oturumu TÜREB Başkanı İbrahim Erden moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Erden, Türkiye'nin 2035'e kadar 120 bin megavat yenilenebilir enerji kurulu güç hedefinin yüzde 40'ını karasal rüzgar enerjisi projelerinin oluşturduğunu söyledi.

Deniz üstü ve diğer projeler için sanayinin ve finansman olanaklarının önemine işaret eden Erden, bu projeler için izin süreçlerinin de projelere başlanması için kritik bir adım olduğunu, diğer ülkelerde bu konularda ciddi problemler yaşandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç da Türkiye'nin enerjide bağımsız olma çabaları kapsamında rüzgarda geçen yıl yaklaşık 1,3 gigavatlık kurulum gerçekleştirdiğini anımsattı.

Türkiye'nin özellikle enerjide stratejik planları bulunduğuna işaret eden Kılınç, "Yenilenebilir enerjide tarife mekanizması sayesinde birçok projenin gerçekleştirilmesi sağlandı. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde bu ivmelendi. 2020'den itibaren yatırımcılar için yatırım ortamının iyileştirilmesi konuları öne çıktı. Ayrıca ülkenin ithalata bağımlı tedarik ekosistemini sınırlandırmak ve azaltmak hedefimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye finansmanda güvenilir bir liman"

Enerjisa Üretim Mali İşler Direktörü Mert Yaycıoğlu, şirketin yenilenebilir enerjinin farklı portföylerinde projeler yürüttüğünü, vizyon olarak 2030'a kadar 7,5 gigavatlık temiz enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Devlet kurumları, finansman kuruluşları ve üniversiteler arasında uyumlu bir ilişki olmasının şirketlerin söz konusu projeleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefinde önemli olduğuna işaret eden Yaycıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz projelerde finansmanla ilgili adım adım destekler gördük. Projeleri başarılı bir şekilde yürüttük. Finansmanla ilgili Türkiye'nin güvenilir bir liman olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın her yerinde izin süreçleri ya da finansmanla ilgili zorluklar çıkabiliyor. Finansman arayışı olduğunda çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri gibi süreçler gündeme geliyor. Bu zorluklara rağmen herkesin hedefi aynı dönüşüm, sürdürülebilirlik, enerji arzı güvenliği ve uygun fiyatlı enerji."

TPI Composites Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Kıdemli Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar da Türkiye'nin sanayi anlamında çok etkileyici bir kalkınma hikayesi bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörü, neredeyse sıfırdan, sadece 15 yılda bu noktaya geldi. Bu büyük bir başarı öyküsü." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

İbrahim Erden, Danimarka, Kopenhag, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Rüzgar Enerjisinde Büyüyor - Son Dakika

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