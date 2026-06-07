Türkiye \'Safe2Eat\' Kampanyasına Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yürütülen ve gıda güvenilirliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan "Safe2Eat" kampanyasına, Türkiye'nin bu yıl da katıldığını ve bu kapsamda tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yıl boyunca sürdürüleceğini bildirdi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Haziran'da kutlanan Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nün, gıda güvenilirliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli bir zemin sunduğuna işaret etti.

Birleşmiş Milletler kararıyla her yıl kutlanan bu özel günün, güvenilir gıdaya erişimin halk sağlığının korunmasındaki belirleyici rolünü bir kez daha hatırlattığının altını çizen Yumaklı, "2026 için belirlenen 'Yükten çözümlere-her yerde güvenli gıda' teması da gıda kaynaklı risklerin azaltılmasında bilimsel verilerin, etkili politikaların ve doğru uygulamaların önemini açık biçimde ortaya koymaktadır. Biz de bu anlayışla üreticiden tüketiciye kadar tüm paydaşlarla birlikte güvenilir gıda kültürünü güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, "Safe2Eat" kampanyasının, EFSA tarafından 2020 yılından bu yana yürütüldüğünü ve Türkiye'nin geçen yıl ilk kez dahil olduğu kampanyada önemli bir başarı elde ettiğini anımsattı. Kampanyaya, Türkiye'nin 2026 yılında da katıldığını aktaran Yumaklı, bu kapsamda tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yıl boyunca sürdürüleceğini kaydetti.

Türkiye'nin geçen yıl yürütülen iletişim faaliyetleriyle geniş kitlelere ulaştığına dikkati çeken Yumaklı, "2025'te 'Safe2Eat' kampanyasına ilk kez katılan ülkemiz, yürüttüğü yoğun iletişim faaliyetleri, sosyal medya çalışmaları ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetleriyle, kampanyaya katılan ülkeler arasında en yüksek görünürlük ve etkileşim sağlayan ülkelerden biri oldu. Gıda güvenilirliği konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, kampanyanın ülkemizde ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçların ardından 2026'da da kampanyada yer alarak, bilim temelli bilgilendirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye bu yılki çalışmalarını 3 temel tema üzerinde yoğunlaştırdı"

Yumaklı, toplam 23 ülkenin gönüllü işbirliğiyle yürütülen kampanyanın, tüketicilerin gıda konusunda bilinçli tercihler yapmasını desteklemeyi, bilimsel değerlendirmelere dayalı doğru bilgiyi toplumla buluşturmayı ve gıda sistemine duyulan güveni artırmayı amaçladığını vurgulayarak, Türkiye'nin bu yılki çalışmalarını 3 temel tema üzerine yoğunlaştırdığına dikkati çekti.

Kampanya kapsamında öne çıkarılan başlıklara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "2026 yılı boyunca özellikle gıda israfının azaltılması, gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele ve gıdaların güvenilir yöntemlerle hazırlanması konularında tüketicilerimizi bilgilendiriyoruz. Kaynaklarımızın korunması ve israfın önlenmesine yönelik farkındalık oluşturuyor, gıda kaynaklı risklerin bilimsel yaklaşımlarla nasıl azaltılabileceğini anlatıyor ve vatandaşlarımızın gıdaları güvenli şekilde hazırlayıp, saklamalarına yönelik doğru uygulamaları paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, gıda güvenilirliğinin yalnızca resmi kontrollerle değil, tüketicilerin bilinçli tercihleriyle de güçlendiğine işaret ederek, kampanyanın bu yönüyle önemli bir farkındalık aracı olduğunu bildirdi. Kampanya süresince Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları ile "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesi üzerinden, "#Safe2EatEU" etiketiyle bilgilendirici içerikler paylaşıldığını aktaran Yumaklı, sektör temsilcileri, akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları ve tüketicilerle yürütülen işbirlikleri sayesinde bilim temelli bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının amaçlandığına işaret etti.

"Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması, güvenilir gıda kültürüne katkı sağlıyor"

Gıda güvenilirliğinde şeffaflığın artırılması ve vatandaşların denetim süreçlerine daha aktif katılımının sağlanması amacıyla hayata geçirilen Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması'nın da bu yaklaşımın önemli araçlarından biri olduğuna değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Güvenilir Gıda Mobil Uygulamamız sayesinde, vatandaşlarımız toplu tüketim ve satış noktalarında karşılaştıkları uygunsuzlukları, 'çek-gönder' özelliğiyle bize hızlı şekilde iletebiliyor, başvurularının durumunu uygulama üzerinden takip edebiliyor. Aynı zamanda, karekod okutma özelliğiyle işletmelere ait denetim bilgilerine ulaşabiliyor, taklit ve tağşiş listeleri ile güncel duyuruları tek noktadan görebiliyor. Bu uygulama, devletimizin denetim kapasitesi ile vatandaşlarımızın bilinçli katkısını bir araya getirerek güvenilir gıda kültürünün daha da güçlenmesine katkı sağlıyor."