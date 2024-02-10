Türkiye Sanayi Üretim Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye son dönemde yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin üretimini artırmak için yeni projelere odaklanırken sanayi üretim endeksinde bu kategori dahil, bazı alanlarda rekor seviyeye ulaşılması dikkati çekiyor.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, sanayi üretim endeksi 2023 yılını rekorlarla kapattı.
Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 2014 sonunda 104,9 seviyesindeydi. Endeks, 2015 sonunda 113,2'ye, Aralık 2016'da da 114,7'ye yükseldi.
2017 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 13,8 artışla 130,6'ya çıkan endeks, 2018'de 117,8'i, 2019'da 128,4'ü, 2020'de 139,8'i gördü.
Endeks 2021 sonunda ise 2020'ye kıyasla yüzde 14,4 artışla 160'a yükselirken 2022'de 159,4 oldu. Geçen yıl sonunda ise endeks 161,9'a çıkarak rekor kırdı.
İmalattan yüksek teknolojiye kadar endekslerde rekor
Takvim etkilerinden arındırılmış endekste Aralık 2023'te en yüksek seviyesini gören 168,3 ile imalat sanayisi ve 252,5 ile sermaye malı 149,9 ile orta-düşük teknoloji, 190,4 ile orta-yüksek teknoloji diğer alt başlıklardan oldu.
Rekorun geldiği bir başka kategori yüksek teknolojili ürünlerdeki sanayi üretim endeksi oldu. Söz konusu endeks, Aralık 2019'da 230,2 seviyesindeyken 2020'de 240,6, 2021'de 357,8, 2022'de 375,2 olarak kayıtlara geçti. Aralık 2023 itibarıyla ise endeks 425 seviyesini aşarak 428,8'e yükseldi ve bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.
İmalat sanayisindeki artışı, bazı alt endeksler rekorlarıyla destekledi. Bu kapsamda, Aralık 2023'te, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin (226,9), fabrikasyon metal ürünlerinin (makine ve teçhizat hariç) (185,6), bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin (603,7), elektrikli teçhizatların (161,4) ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanların (218,4) imalatlarına ilişkin endeks değerleri en yüksek seviyelerini gördü.
"Artış devam ederse büyüme hedefi geçilebilir"
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, AA muhabirine, rekora uzanan göstergelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yıllık bazda yüksek teknolojili ürünlerdeki yüzde 14,3'lük artışın önemli olduğunu belirten Şener, orta düşük düzeydeki sanayi ürünlerinin yıllık bazda artışının da bunu destekleyen bir unsur olduğunu söyledi.
Şener, endeksin aylık bazda 5 ay negatif bölgede kaldıktan sonra Aralık 2023'te pozitif değişim gösterdiğine dikkati çekerek, geçen yılın son ayında imalat PMI'nın ve ihracatın artış gösterdiğini hatırlattı.
Sefer Şener, "Sanayi üretim endeksindeki artış, PMI ve ihracat rakamlarıyla uyumludur." dedi.
Ana göstergeye en önemli katkının imalat sektöründen geldiğini vurgulayan Şener, bu sektördeki artışı ana metal sanayisi, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ile elektrikli teçhizat imalatındaki artışların desteklediğini anlattı.
Şener, mobilya, tekstil ve giyim eşyaları üretimindeki yıllık bazda düşüşlerin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Sermaye malı ile yüksek teknoloji ürünlerin üretimindeki artışlar büyüme kompozisyonunun daha sağlıklı ilerlediğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde özellikle yüksek teknolojili ürünlerdeki artış geçen yıl olduğu gibi devam ederse Orta Vadeli Program'daki büyüme hedeflerinin üzerinde gerçekleşmelerini görmek mümkün olabilecektir. Diğer taraftan ihracat iklimini geliştirme anlamında yüksek teknolojili ürünlerin artıyor olması gayrisafi milli hasıla içinde ihracat bazlı büyümenin katkısını da artıracaktır. Son dönemde nispi düşüş öne çıksa da orta ve uzun vadede sanayi aracılığıyla büyüme artmaya devam edecektir."
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye Sanayi Üretim Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?