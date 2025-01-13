Türkiye Savunma Sanayii Oyun Değiştirici Konumda

Ekonomi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayii alanında artık bir pazar olmadığını belirterek, "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz teknolojiler adından sıklıkla söz ettirmenin ötesinde artık oyun değiştirici silah, sistem ve ürünler olarak anılmakta" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) 7'nci kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı. TOBB İkizkuleler'deki programa; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajının ardından söz alan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayii alanında artık bir pazar olmadığını belirterek, "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz teknolojiler adından sıklıkla söz ettirmenin ötesinde artık oyun değiştirici silah, sistem ve ürünler olarak anılmakta. Özellikle İnsansız Hava Aracı pazarında 2018 yılından itibaren yapılan tüm satışların yüzde 65'inin Türkiye'de üretilen ürünlerle karşılandığını gururla ifade ediyoruz. Sektörümüz bugün binin üzerindeki proje, 100 milyar doların üzerinde bütçesi, 3 bin 500'ün üzerindeki şirketi, yaklaşık 3 milyar dolar olan AR-GE çalışmaları ve en son yıl bittikten sonra açıkladığımız ihracat rakamlarımızla birlikte büyüyerek, gelişerek emin adımlarla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"2023-2024 yılında toplam imzaladığımız sözleşmelerin miktarı 20 milyar dolar"

Kilogram başına ihracatta ise 65,4 dolar ile mücevherattan sonra ikinci gelen sektörün savunma sanayii olduğunu dile getiren Görgün, "Son 2 yılda tüm şirketlerimizin dünyada imzaladığı sözleşme miktarı 20 milyar dolar oldu. 2023-2024 yılında toplam imzaladığımız sözleşmelerin miktarı 20 milyar dolar" diye konuştu. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ise ASFAT'ın savunma sanayinin köklü mirasını çağın gereklilikleriyle harmanladığını ve bu mirası geleceğe taşıdığına dikkati çekerek, "2018 yılında Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve onayıyla kurulduğundan bu yana ülkemizin savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamış aynı zamanda uluslararası arenada Türk savunma sanayisinin itibarını yükselten bir güç unsuru olmuştur. Bugün geriye dönüp baktığımızda, ASFAT'ın yalnızca bir şirket değil bir vizyon olduğunu görüyoruz. Bu vizyon yerli ve milli üretimin savunma sanayindeki önemini bir kez daha hatırlatırken, ülkemizin kendi ayakları üzerinde duran, kendi teknolojisini geliştiren bir yapıya kavuşmasının somut bir göstergesidir. ASFAT, Türkiye'nin 27 askeri fabrika ve 10 askeri tersanesinin bilgi birikimi ve üretim kabiliyetini bir araya getirerek, inovasyon, iş birliği ve mükemmeliyet merkezi bir anlayışla faaliyetlerini yürütmektedir. Bu anlayış bizi uluslararası ölçekte bir marka haline getirmiştir. Pakistan'dan Bosna'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ASFAT imzalı projeler ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırmaktadır. Bugün üzerinde gururla konuştuğumuz projelerimiz, gelecekteki daha büyük hedeflerimizin de habercisidir. Savunma sanayinde teknolojik dönüşüm, Türkiye yüzyılı kapsamındaki yeni savunma sanayi projeleri ve sürdürülebilir üretim gibi konular önümüzdeki dönemde odaklanacağımız alanlar arasında yer alacaktır. ASFAT'ın yalnızca geçmişteki başarılarını değil gelecekteki potansiyelini de kutluyoruz. Her yıl dönümü yeni hedeflere yelken açmamız için bir vesiledir" diye konuştu.

"Savunma sanayimizin kapasite ve yeteneklerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya devam etmekteyiz"

ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş ise, "2018 yılında kardeş ülke Pakistan ile imzaladığımız 'Pakistan MİLGEM' projesi ile başlayan yolculuğumuz; bakanlığımızdan aldığımız güç, askeri fabrika ve tersanelerimiz 100 yılı aşan tecrübesi ve nitelikli insan kaynağımızla aralıksız sürüyor. Kahraman ordumuzun ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde gerçekleştirmekte aynı zamanda savunma sanayimizin kapasite ve yeteneklerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA