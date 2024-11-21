Türkiye Savunma Sanayisinde Yerli Teknoloji Vurgusu

Ekonomi

ANKARA (AA) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda özgün teknolojiler geliştirmeye odaklanması gerektiğini belirterek, "Savunma sanayimiz için kritik öneme sahip bileşenleri yerlileştirmeye yönelik çalışmaları hızlandırmalıyız." dedi.

TOBB Savunma Sanayii Meclisi İstişare Toplantısı'nda konuşan Hisarcıklıoğlu, güçlü bir savunma sanayisinin ülke için zorunluluk olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Bölgede ve dünyada risk ve tehditlerin her geçen gün arttığı, güvenlik algısının sürekli değiştiği bir süreci yaşadıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, bu süreçte Türkiye'nin, yerli sanayisiyle global savunma sanayisi sektöründe güçlü bir oyuncu haline geldiğini aktardı.

Hisarcıklıoğlu, bu başarının, teknoloji tasarımı, ürün geliştirme ve katma değerli üretim yanında stratejik işbirlikleri ve uluslararası projelerle de perçinlendiğine işaret ederek, "Ülkemiz, dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi savunma sanayisini geliştirmek için büyük bir adım atarak birçok stratejik alanda kendi savunma sistemlerini üretebilecek seviyeye geldi. 5 şirketimiz, dünyanın en büyük 100 savunma ve havacılık listesinde yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yerli ve milli savunma sanayisinin, modern silah sistemleri, mühimmatlar, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları (İHA) gibi birçok savunma enstrümanının üretiminde dünya çapında bir aktör olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta Türkiye, İHA'da dünya lideri konumunda. Savunma sanayisi ürünleri ihracatımızda her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. 2023 yılını 5,5 milyar dolar ihracatla kapatan sektörümüz, 185 farklı ülkeye ihracat yaptı. Bu yılın sonunda ihracatta 7 milyar dolara ulaşacağız. Bu başarılar hepimizin göğsünü kabartıyor. Sizler de bu misyonun önemli temsilcileri olarak hem kahraman ordumuzun kudretini, hem de devletimizin küresel güvenlik mimarisindeki rolünü güçlendiriyorsunuz."

"Özgün teknolojiler geliştirmeye odaklanmalıyız"

Hisarcıklıoğlu, dünyanın yeni bir teknoloji devriminin eşiğinde olduğuna işaret ederek, "Yeni sanayi devriminin öncüsü olan, ileri malzeme, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda özgün teknolojiler geliştirmeye odaklanmalıyız. Savunma sanayimiz için kritik öneme sahip bileşenleri yerlileştirmeye yönelik çalışmaları hızlandırmalıyız. Sektörün gelecekteki başarısı, birlikte hareket etmekten geçiyor. Sektörün büyük oyuncuları ve onların etrafındaki alt yüklenicilerin ortak hareket etmesini sağlayacak çalışmalar yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Daha fazla KOBİ'nin, savunma sanayisi ekosistemine katılmasının teşvik edilmesinin önem taşıdığını bildiren Hisarcıklıoğlu, Anadolu topraklarında yetkin ve bu ekosisteme dahil olabilecek binlerce KOBİ olduğunu söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesi ile ürün ve makine bilgilerinin TOBB Sanayi Veritabanı'nda kayıt altına alındığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de hangi ürün, nerede, ne kadar üretiliyor, tüm bu bilgilere vakıfız. Gelin birlikte Savunma Sanayii Başkanlığımız, TOBB Savunma Sanayii Meclisimiz, ticaret ve sanayi odalarımızla tedarik zincirini kuvvetlendirecek ortak projeler geliştirelim. Yerlileştirme çalışmalarını hızlandıralım. Ankara merkezli toplantılarımızı, yereldeki alt yüklenicilerimizin yetkinliklerini geliştirme hedefiyle yerele yayalım."

"Önümüzde dünyadaki talebe karşılık vermek için büyük fırsatlar var"

TOBB Türkiye Savunma Sanayii Meclis Başkanlığı görevini de yürüten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Türkiye'nin savunma sanayisi alanında güçlü bir ekosistemi olduğunu aktararak, sektörün önemli bir büyüme yakaladığını ve bu büyümeyi ihracatla taçlandırdıklarını anlattı.

Türkiye'deki bütün sektörlerin önünde bir büyüme oranıyla yola devam ettiklerini bildiren Akyol, şunları kaydetti:

"Sağlam bir ekosistem kurgulandığı için hızlı büyüyen dünyadaki talebe karşılık vermek için önümüzde büyük fırsatlar var. Bunları, bir takım halinde oynadığımızda daha yüksek başarılara çevireceğiz."