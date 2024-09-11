Türkiye, Yeni Turcorn'lar İçin Scale-Up Desteklerini Artırıyor

Ekonomi

Türkiye, "start-up"ların gelişmiş versiyonu olan "scale-up"lara yönelik destekleri artırarak yeni "unicorn"ların (Turcorn) yolunu açmayı hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de teknoloji girişimciliği ekosistemine yeni "Turcorn"lar kazandırma çalışmalarına odaklandı.

Henüz kuruluş aşamasındaki "start-up"lardan "scale-up"lara dönüşen şirketler, ekonomiye katkı sağlamalarının yanı sıra yeni Turcornların çıkması hedefinde önemli rol oynayacak. Scale-up'lar, her yıl yüzde 20 ve daha fazla büyümeyi başarabilmiş, 10 ve üzeri çalışanı olan, start-up'ların belirli oranda büyümüş hali olarak tanımlanıyor.

Start-up şirketlerinin ulaşması gereken ilk hedef olarak kabul edilen scale-up evresinde artık şirketleşme gerçekleşmiş, pazara sunulan ürün satılmaya başlamış oluyor. Türkiye'de bu aşamaya geçen pek çok girişim bulunuyor. Bunların daha da geliştirilebilmesi ve ekonomiye katkılarının artırılabilmesi amacıyla yeni bir destek paketi hazırlanıyor.

Scale-up'lar için yol haritası

Türkiye'de halihazırda bulunan 7 Turcorn'dan Trendyol ve Peak Games gibi şirketler scale-up'lara örnek gösteriliyor. Mevcut Turcornların izledikleri rota scale-up'lara da ışık tutacak.

Bakanlık da bu kapsamda bilimsel ve teknolojik AR-GE, tasarım ve yenilikçilik faaliyetleri ve girişimlerini geliştirmek amacıyla çeşitli uygulamalar, programlar ve projeler yürütülecek. Aynı zamanda çeşitli etkinlikler düzenlenerek, yazılı, görsel ve elektronik ortamda yayınlar yapılacak.

AR-GE ve yenilik ekosisteminde önemli projeler geliştiren firmalar ve geleceğin teknolojilerine yön verecek girişimler topluma tanıtılarak ödüllendirilecek.

Turcorn 100 Programı'nın başarıya ulaşması için scale-up'ların önü açılacak. Milli Teknoloji ve Teknogirişim Ödülleri de düzenli olarak verilecek.

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı'na ilişkin mevzuatın güncellenmesi hazırlığı yapılıyor.

Teknoloji Transfer Portalı da hayata geçirilecek ve Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nin etkin şekilde izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.

Yeni Girişim Destek Paketi yolda

Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarını karşılayacak Girişim Destek Paketi de bu aşamada devreye alınacak.

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik tüm paydaşlara hitap eden yapıların geliştirilmesine öncelik verilecek. Teknoloji geliştirme bölgelerinin yakınında kuluçka merkezi açılacak.

Öncelikli sektörlerde start-up, yenilikçi KOBİ ve büyük firmaların işbirliği kapasitesini geliştirmeye yönelik platformlar kurulacak, eşleştirme ve ortak proje geliştirme desteği verilecek. Küresel iddiası olan girişimlerin destekleneceği Turcorn 100 Programı kapsamında start-up ve büyük firmalarla işbirliği yapılacak.

Akademisyenlerin ve kurumsal şirketlerde çalışanların, profesyonel işlerinin yanında girişimci olmalarını kolaylaştıracak düzenlemeler hayata geçirilecek. Kurumsal şirketlerde çalışanların girişimciliğinin teşvik edilmesine yönelik mevzuat önerisi oluşturulacak.

15 Turcorn yolda

"2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimine ulaşma ve Türkiye'den 100 Turcorn çıkarma" hedefine de kararlılıkla devam ediliyor. Turcorn 100 Programı ile Türkiye teknoloji ekosisteminin uluslararası alanlarda bilinirliğine olumlu katkı sağlayacak, Türk girişimcilerine ilham olacak ve örnek teşkil edecek işletmeler ekosistemde güçlendirilecek.

Turcorn adayı ve küresel iddiası yüksek teknoloji girişimlerinin, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yıkıcı teknoloji ve kritik alanlarda yeni teknoloji ve ürün geliştirmeye yönelik projeleri desteklenecek.

Türkiye'de halihazırda Peak Games, Getir, Dream Games, Trendyol, Hepsiburada, Insider ve Papara olmak üzere 7 Turcorn bulunuyor.

Ace Academy, Albert Sağlık Hizmetleri, APPS Medya Teknolojileri, AVCR Bilgi Teknolojileri (Pixery), Colendi Yapay Zeka ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri, Enqura Bilgi Teknolojileri, Fazla Gıda, ICT Bulut Bilişim (Bulutistan), Macellan Bilişim Danışmanlık, Picus Bilişim Güvenlik, RS Araştırma Geliştirme, Techsign Bilgi Teknolojileri, Vispera Bilgi Teknolojileri, VRLab Academy ve WASK Bilgi Teknolojileri de 15 Turcorn adayı arasında yer alıyor.