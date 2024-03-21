Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları İmalat Sanayi Sektörleri İçin Açıklandı

Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları imalat sanayi sektörleri için açıklandı. Üretimi ve ihracata yönelik raporlar hakkında değerlendirmede bulunan ve Eskişehir'in de bu durumdan etkileneceğini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Yol haritaları, sera gazı emisyonlarını azaltarak sürdürülebilir ve çevreci üretim yöntemlerine odaklanmayı hedeflemektedir" dedi.
Eskişehir Sanayi Odası Süründürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli ise yaptığı değerlendirmede, Eskişehir gibi sanayisi güçlü şehirler için yol haritalarının, endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltarak sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.
Eskişehir avantajlı konumda
Eskişehir'in sanayi ve çevre profiline bakıldığında alüminyum, çelik ve kimya sektörlerinin sera gazı emisyonlarını artırdığını söyleyen ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir'in sanayi altyapısında bu sektörlerin bulunması, düşük karbonlu yol haritasının bölgede uygulanmasının önemini ortaya koymaktadır. Ancak Eskişehir'in yeşil dönüşüm sürecinde önemli roller üstlenecek ESO Yeşil Sanayi Biriminin, üniversitelerin, AR-GE merkezlerinin ve teknoparkların olması avantaj sağlamakta. Oda olarak, bölgedeki sanayi işletmelerini yeşil dönüşüm sürecine dahil etmek ve düşük karbonlu teknolojilere geçişlerini desteklemek için çeşitli destek programları ve eğitimler düzenliyoruz" dedi.
Entegrasyonu sağlıyoruz
Açıklanan yol haritalarının, sanayicilerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını ve yeşil dönüşümlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak önemli bir başlangıç sunduğunu dile getiren ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli ise "Birim olarak, bu süreçte sanayicilere teknik destek sağlayarak sürdürülebilirlik, emisyon azaltımı ve inovasyon alanlarında ilerlemelerini teşvik etmekteyiz. Örneğin, Eskişehir'deki sanayi tesislerinin çevresel etkilerini değerlendirip karbon ayak izi azaltma stratejileri geliştiriyoruz. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeydeki teşviklerden yararlanmayı sağlayarak yeşil dönüşüm süreçlerine daha etkin bir şekilde entegre olmalarını desteklemekteyiz." dedi.
Mentorluk görevi üstlendik
ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi olarak firmalara TÜBİTAK tarafından onaylı olarak mentorluk desteği sağladıklarına değinen Benli, bu önemli işbirliklerin, Türkiye'nin ve Eskişehir'in yeşil dönüşüm sürecine katkıda bulunarak 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda katkı sunacağını vurguladı. - ESKİŞEHİR
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