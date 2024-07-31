Türkiye Sigorta, 2024'te 100 Milyar Lira Prim Üretmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Sigorta, 2024'te 100 Milyar Lira Prim Üretmeyi Hedefliyor

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024'ün ilk yarısında 50,4 milyar lira prim ürettiklerini ve yıl sonunda 100 milyar lira prim üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Şirketin genel müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakmak, Türkiye Sigorta'nın sektörde yüzde 107 büyüdüğünü belirtti. Ayrıca, şirketin öz sermayesinin 21 milyar liraya ulaştığını ve öz kaynak karlılığının yüzde 72 olduğunu ifade etti. Türkiye Sigorta'nın pazar payında sağlıklı ve dengeli büyüme hedeflediğini vurgulayan Çakmak, dijitalleşmeye önem verdiklerini ve reasürans kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

31.07.2024 15:23
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Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024'ün ilk yarısında 50,4 milyar lira prim ürettiklerini, yıl sonunda da 100 milyar lira prim üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk 6 aylık finansal sonuçlarına ilişkin detayların paylaşıldığı basın toplantısı, şirketin genel müdürlüğünde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Taha Çakmak, 2024'ün ilk yarısında sektörün hayat dışında yüzde 81, Türkiye Sigortanın ise yüzde 107 büyüdüğünü dile getirdi.

Çakmak, yılın ilk 6 ayında 50,4 milyar liralık prim ürettiklerini belirterek,"Yıl sonuna kadar 100 milyar lira prim üretmeyi amaçlıyoruz. Bedelsiz sermaye artırım sürecimiz devam ederken öz sermayemiz 21 milyar liraya ulaştı. Kazandığımızı, sermayeye ekleyerek, şirketi büyütmeye devam edeceğiz. Öz kaynak karlılığımız yüzde 72 ve sermaye yeterliliği rasyomuz yüzde 147." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta olarak 2023'te 6,1 milyar lira kar elde ettiklerini bildiren Çakmak, 2023'ün bir yıllık karını 2024'ün ilk yarısında elde ettiklerini vurguladı.

Çakmak, pazar payında sağlıklı ve dengeli büyüme hedeflediklerini dile getirerek, "Sağlık branşında 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 111'lik artışla 1 milyon sigortalıya ulaştık. Her ilde anlaşmalı servis ve eksper ağımız var. Hizmet kalitesinden ödün vermeden, etkin gider yönetimiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dijitalleşmeye önem veriyoruz. Yapay zeka ve Robotik uygulamaları iş süreçlerimize entegre etmeye devam ediyoruz. Ayrıca reasürans kapasitemizi 2025'te yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Temettülerimiz devam edecek"

Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik'in yılın ilk 6 aylık karının 4,7 milyar lira, öz sermayesinin ise 13,7 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Türkiye Hayat Emeklilik'in öz kaynak karlılığının yüzde 75, sermaye yeterlilik rasyosunun ise yüzde 386 olduğunun altını çizen Çakmak, "Hissedarlarımıza temettü ödemeye devam ediyoruz. Genel Kurulumuzun son kararına göre de paydaşlarımıza Türkiye Sigorta'dan 1 milyar lira, Türkiye Hayat Emeklilik'ten de 2 milyar 250 milyon lira temettü ödeyeceğiz." diye konuştu.

Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik'in Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) yılın ilk 6 ayında 216,6 milyar lira fon büyüklüğü ile 5,1 milyon müşteri ve yüzde 21'lik pazar payına ulaştığını söyledi.

2023'te deprem etkisiyle beraber ödenen hasarın 21 milyar lira olduğunu vurgulayan Çakmak, 2024'ün ilk 6 ayında ödedikleri toplam hasarın ise 11,2 milyar lira olduğu bilgisini paylaştı.

Ödenen hasarın 7,8 milyar lirasının oto hasardan, 3,4 milyar lirasının ise oto dışı hasardan yapıldığını aktaran Çakmak, "Oto tarafında günde 1500'ün üzerinde ihbar alıyoruz. Eğer hasarı yönetemezseniz istediğiniz kadar iyi prim üretin, istediğiniz kadar hazine gelirlerinizi artırın sürdürülebilir başarıyı yakalamak mümkün olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Tarımda pazar paylarının geçen seneye göre yüzde 77 değiştiğine işaret eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Portföyümüzün yüzde 20'sini tarım oluşturuyor. Tarımdan vazgeçmeyecek ve tarımla beraber büyümeye devam edeceğiz. Bireysel ürünlerdeki amacımız ilk üç, dört ve beşinci sıralarda yer almak. Kasko, sağlık, trafik gibi bireysel branşlarda piyasa yapıcısı olmayı ve vatandaşların sigortaya daha kolay ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Sağlıktaki pazar payımız ise yüzde 7. Sağlık sigortacılığı bizim için en önemli noktalardan birisi. Pazar payı oranına baktığımızda, şu anda yangın ve doğal afetler branşında açık ara lideriz. Türkiye'de her dört poliçeden biri bizde. Yangın ve doğal afetler branşında pazar payımız yüzde 24 iken geçen seneye göre değişim ise yüzde 165 oldu. Mühendislikte ise pazar payımız yüzde 28."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta, 2024'te 100 Milyar Lira Prim Üretmeyi Hedefliyor - Son Dakika

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