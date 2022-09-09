TSB Başkanı Benli: "Trafik sigortalarında önceliğimiz, halkımızın, sektörümüzün ve devletimizin çıkarlarıdır" - Son Dakika
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TSB Başkanı Benli: "Trafik sigortalarında önceliğimiz, halkımızın, sektörümüzün ve devletimizin çıkarlarıdır"

09.09.2022 10:06
TSB Başkanı Benli: "Trafik sigortalarında önceliğimiz, halkımızın, sektörümüzün ve devletimizin çıkarlarıdır"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 25 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Yapısal reformlarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK) destek olmak için...

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 25 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Yapısal reformlarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK) destek olmak için elimizden geleni yapmaya ve sigortalılarımız lehine her türlü iyileştirme önerisini sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TSB açıklamasında görüşlerine yer verilen Atilla Benli, SEDDK açıklamalarını memnuniyetle takip ettiklerini aktararak, başta trafik olmak üzere güncel sorunların çözümü konusunda SEDDK ile uyum ve güç birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Zorunlu trafik sigortası konusundaki tespitlerini ve çözüm önerilerini büyük bir titizlikle hazırlayarak SEDDK'ya sunduklarını belirten Benli, "25 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. Zorunlu trafik sigortasının yanı sıra sağlık, BES, finansal sigortalar ve hayat sigortaları için de ayrı ayrı çalışma grupları oluşturduk.

70 üye şirketiyle TSB, 'sigorta kıymet bilmektir' ilkesi ışığında var gücüyle çalışıyor. Birliğimize üye şirketlerin yanı sıra çeşitli meslek örgütleri ile de iş birliği halindeyiz. Trafik sigortalarında önceliğimiz, halkımızın, sektörümüzün ve devletimizin çıkarlarını gözetmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Benli, bu doğrultuda oluşturdukları çalışma gruplarıyla sektörü geliştirecek yol haritalarını SEDDK ile paylaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Düzenleyici kurumumuz ile uyum içinde ilerleyerek elimizden gelen tüm katkıyı sunduk. İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Böyle zorluklarla bağımsızlığına kavuşmuş bir ülkede, milli ekonominin güçlü kılınmasının ne denli kıymetli olduğunun bilincindeyiz.

Bu bilinç bizi daha çok çalışmaya, üretmeye, halkımıza, sektörümüze ve devletimize daha da çok hizmet etmeye motive ediyor. Gerek zorunlu trafik sigortasında gerekse de diğer sigorta ürünlerinde milli çıkarlarımız, sigortalılarımızın ve sektörümüzün lehine ne varsa hayata geçirmek için durmak bilmiyoruz.

Bundan sonra da yapısal reformlarda SEDDK'ya destek olmak için elimizden geleni yapmaya ve sigortalılarımız lehine her türlü iyileştirme önerisini sunmaya devam edeceğiz. SEDDK'dan hayırlı bir sonuç bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Türkiye, Tragger, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSB Başkanı Benli: 'Trafik sigortalarında önceliğimiz, halkımızın, sektörümüzün ve devletimizin çıkarlarıdır' - Son Dakika

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