Türkiye Sigorta, genel müdür yardımcısı Özer ile yollarını ayırdı

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Türkiye Sigorta, genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'le iş sözleşmesini bugün feshettiğini açıkladı. Şirket, yönetim kurulunun bugünkü kararı doğrultusunda aynı tarih itibarıyla yapılan feshi Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu.
Türkiye Sigorta, şirketin genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'le iş sözleşmesini bugün feshettiğini duyurdu.
Türkiye Sigorta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, şirketin genel müdür yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesinin yönetim kurulunun bugünkü kararı doğrultusunda, aynı tarih itibarıyla feshedildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
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