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Türkiye Sigorta, Türksat 6A'yı sigortaladı - Son Dakika

Türkiye Sigorta, Türksat 6A'yı sigortaladı

19.01.2022 10:21
Türkiye Sigorta, Türksat 6A'yı sigortaladı

Türkiye Sigorta, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma öncesi operasyon risklerini kapsayan poliçe düzenledi.

Türkiye Sigorta, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma öncesi operasyon risklerini kapsayan poliçe düzenledi.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, Türkiye'nin varlıklarını güvence altına almayı sürdüren şirket, Türksat 6A'yı sigortaladı.

Türksat 6A için düzenlenen poliçenin imzası için TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde (TÜBİTAK UZAY) tören düzenlendi.

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdür Vekili Doç. Dr. Mesut Gökten ve TÜBİTAK UZAY yetkililerinin katıldığı törende Türksat 6A'nın sigortalanması için imzalar atıldı. Daha önce Türksat 3A, 4A ve 4B için teminat sağlayan şirket, Türksat 6A için de fırlatma öncesi operasyon risklerini kapsayan poliçe düzenlemiş oldu.

Şubat 2024'e kadar geçerli olacak poliçe; uydunun montaj, entegrasyon ve test, depolama, nakliye ve fırlatma öncesi operasyon risklerini içeriyor.

"Ülkemize ait stratejik varlıkları sigortalamak milli sorumluluğumuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, adını Türkiye'den alan bir kurum olarak, ülkeye ait stratejik önemdeki varlıkları sigorta altına almanın milli sorumlulukları olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda ilk poliçelerini Tuna-1 kuyusu için düzenlediklerini anımsatan Türkmen, şu bilgileri verdi:

"TÜRKSAT uyduları, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri, Amasra 1 Kuyusu ve Oruç Reis Gemisi de tüm gücümüzle destek olmaktan mutluluk duyduğumuz diğer teminatlarımız. Şimdi bunlara, bizler için değeri ve anlamı çok büyük olan, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı eklemekten dolayı gururluyuz. Böylesine önemli bir projede, fırlatma öncesi operasyon risklerini teminat altına alan poliçeyi düzenlemekten övünç duyuyoruz."

Türkmen, bu proje için talep edilen sigorta poliçesini ortaya koyabilmek adına çalışmaları TÜBİTAK UZAY ile birlikte yürüttüklerini bildirdi.

"Türksat 6A, Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük milli uzay projesi"

TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdür Vekili Doç. Dr. Mesut Gökten ise Türksat 6A'nın şimdiye kadar Türkiye'de uzay alanında gerçekleştirilen en büyük ve en zorlu proje olduğunu belirterek, "Böylesine önemli bir projede uydunun üretim, test ve nakliye gibi aşamalarında karşılaşabileceğimiz riskleri bu sözleşme ile teminat altına alıyoruz. Milli kaynaklarımızla birçok paydaşla gerçekleştirdiğimiz bu projemizi adını Türkiye'den alan milli şirketimiz sayesinde teminat altına almak bize hem mutluluk hem de güven veriyor. Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirmek için var gücümüzle çalışırken öngörülemeyen risklerin teminat altına alınması hedeflerimize daha iyi odaklanmamıza imkan verecektir." ifadelerini kullandı.

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Sigorta, Türksat, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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