Türkiye son 5 yılda rujda 22,6 milyon dolar fazla verdi, Suudi Arabistan lider oldu - Son Dakika
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Türkiye son 5 yılda rujda 22,6 milyon dolar fazla verdi, Suudi Arabistan lider oldu

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Türkiye, son 5 yılda 164,7 milyon dolarlık ruj ihraç ederken 142 milyon dolarlık ruj ithal etti; böylece 22,6 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Ruj ihracatında 16,1 milyon dolarla Suudi Arabistan ilk sırada yer alırken, göz makyajı ürünlerinde ithalat ihracatın önüne geçti.

Türk rujları, son 5 yılda başta Orta Doğu ülkeleri ve ABD'deki kadınlara renk katarken, göz makyajında ise ithal ürünler tercih edildi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığının sektör raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı, her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor.

Bu kapsamda Türk kozmetik sektörü, üretim kapasitesi ve ihracat pazarlarındaki çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Dünya standartlarında üretim yapan sektör, ürün güvenliği ve iyi imalat uygulamalarıyla uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü de artırıyor. Son yıllarda AR-GE faaliyetlerini de hızlandıran sektör, kendi markalarıyla dünya sahnesinde yerini alıyor.

Makyaj ürünleri, kozmetik sektörünün önemli bir kolunu oluşturuyor. Bu kapsamda ruj ve göz ürünleri, kadınların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Farklı renk ve çeşitlerdeki rujlar ile gözleri daha belirgin hale getiren malzemeler, yoğun ilgi gören makyaj ürünleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin söz konusu ürünlerde gerçekleştirdiği dış ticaret de son yıllarda dikkati çekiyor.

Bu doğrultuda Türk rujları ihracat performansıyla öne çıkarken, maskara, eyeliner, kalem, far paleti ve kaş ürünlerini kapsayan göz makyajı malzemelerinde yurt dışından yapılan alımlar ağırlık kazanıyor.

Rujda 22,6 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye, 2021-2025 dönemini kapsayan son 5 yılda ruj ve göz makyajı ürünleri için 487,8 milyon dolarlık ithalat yaparken, bu ürünlerde 381,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu dönemde 164,7 milyon dolarlık ruj ihraç edilirken, bu üründe 142 milyon dolarlık dış alım yapıldı. Böylelikle Türkiye, son 5 yılda ruj ticaretinden 22,6 milyon dolarlık fazla elde etti.

Göz makyajında ihracat 216,9 milyon dolara ulaştı

Aynı dönemde göz makyajı ürünlerinde 345,8 milyon dolarlık ithalat, 216,9 milyon dolarlık da ihracat yapıldı.

Türkiye'nin bu dönemdeki ruj ihracatında ilk sırayı 16,1 milyon dolarla Suudi Arabistan aldı. Bu ülkeyi 14,5 milyon dolarla Irak ve 9,5 milyon dolarla ABD takip etti.

Göz makyajında ise Türkiye, en çok harcamayı 98 milyon dolarla İtalya'ya yaptı. Bunu 70,3 milyon dolarla Almanya ve 62 milyon dolarla Çin takip etti.

Türkiye'nin 2021-2025 yıllarındaki ruj ve göz makyajı ürünleri ticareti ise şöyle:

İhracatİthalat

RujGöz makyajıYıl ToplamıRujGöz makyajıYıl Toplamı
202121.126.50938.827.14759.953.65610.634.73742.159.41852.794.155
202224.967.54341.700.37466.667.91721.090.86959.691.69280.782.561
202332.841.38846.359.22879.200.61632.758.96976.035.480108.794.449
202440.696.11844.140.44684.836.56437.814.75680.065.150117.879.906
202545.021.26645.865.05490.886.32039.727.48687.823.444127.550.930
Toplam164.652.824216.892.249381.545.073142.026.817345.775.184487.802.001

Kaynak: AA
Suudi ArabistanTürkiyeEkonomiİhracatFinansSon Dakika

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