Türkiye-Suriye Ekonomi Ortak Komitesi Kuruldu

Türkiye ile Suriye arasında Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni (ETOK) kuran anlaşma imzalandı.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar beraberindeki heyetle beraber Türkiye'yi ziyaret etti. Ziyaretinde bir dizi görüşme gerçekleştiren eş-Şaar, beraberindeki heyet eşliğinde Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni (ETOK) kuran anlaşmayı imzaladı. Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'yle birlikte Türkiye ve Suriye resmi ve özel kurumları arasında 10'dan fazla anlaşma imzalandı.

ETOK'un kurulması ile 2 ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı kurumsal bir mekanizma hayata geçirildi. Her 2 ülkeden bakanların eş başkanlığında gerçekleştirilecek ETOK toplantılarında gelecek dönemde birlikte atılacak adımları içeren yol haritaları belirlenecek.

Türkiye-Suriye idari kalkınma ve yönetişim alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

Ayrıca, Türkiye-Suriye idari kalkınma ve yönetişim alanında iş birliği mutabakat zaptı da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar tarafından imzalandı. Mutabakat zaptı ile Suriye'nin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için mekanizmalar kurulması hususlarında mutabık kalındı.

Bakanlıktan yapılan açıklama çerçevesinde, Suriye'nin gümrük kapılarını ve altyapısını birlikte güçlendirileceğinin altı çizilerek, gümrük kapılarındaki süreçlerin iyileştirileceği ve gümrük idareleri arasındaki iş birliğini sağlamlaştırılacağı ifade edildi.

Türkiye-Suriye İş Konseyi kurulacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin yeniden tesis edildiği de açıklanarak, Türkiye-Suriye İş Konseyi aracılığıyla 2 ülke iş dünyası temsilcilerinin düzenli olarak bir araya getirileceği belirtildi. Böylece Türkiye-Suriye İş Konseyi, çalışmalarının sonucunu ilgili bakanlıklarla paylaşarak kamu-özel sektör iş birliğinin güçlenmesine katkı sunması hedeflendi.

Suriye'nin ticaret ekosisteminin güçlendirilmesi için yeni modeller kurulduğu vurgulanan açıklamada, ASO I Büyük Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve MEXT Teknoloji Merkezi Dijital Fabrika'da gerçekleştirilen incelemelerle Suriye sanayisinin yeniden inşası için atılacak kurumsal adımların şekillendirileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra kümelenme modelleri, üniversite-sanayi iş birliği, akıllı otomasyon ve lojistik yönetimi alanlarında iyi örneklerde iş birliği yollarının da ele alınacağı açıklamada yer aldı. - ANKARA