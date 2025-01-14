Türkiye-Suriye Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Hedefinde - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Suriye Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Hedefinde

Türkiye-Suriye Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Hedefinde

Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması için çalışmalar sürüyor.

14.01.2025 13:19
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin kısa ve orta vadede 10 milyar dolara ulaşması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerinde, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yeni bir döneme giriliyor.

Çeşitli programlar kapsamında İzmir'de bulunan DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Özçörekçi, AA muhabirine, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının ardından Türkiye ile Suriye arasında entegrasyon sürecinin başladığını, yeni süreçte ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla arttığını vurguladı.

Türkiye'nin, Suriye ile ticaretinde kısa ve orta vadeli hedeflerinin bulunduğunu aktaran Özçörekçi, şunları kaydetti:

"Türkiye, bölgede yaptığı hamlelerle doğal bir partner haline geldi. Türkçe konuşabilen bir yapı oluştu, bu ticaret dilinde çok önemli bir avantaj. Bu avantajımızı ciddi şekilde kullanmaya başladık. Suriye halkının da kendilerine yaptığı ev sahipliğinden dolayı Türklere karşı büyük bir sempatisi var. 2011 öncesinde 250-300 milyon dolar civarında olan ticaret hacmi, 2024 itibarıyla 2,5 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin kısa ve orta vadeli hedefleri doğrultusunda Suriye ile ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın gümrük düzenlemeleri ve karşı tarafla olan görüşmeleri var. Bunun ulaşılabilir bir hedef olduğu öngörülüyor. Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilen başlıca ürünler demir-çelik, plastik, ev eşyaları, inşaat malzemeleri ve gıda ürünleri. Suriye'den Türkiye'ye ise pamuk, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi tarımsal ürünler geliyor."

Özçörekçi, ticaretin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için Suriye'de ticari kurumların hızlı bir şekilde oluşturulması gerektiğini ifade etti.

DEİK olarak ticaretin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Özçörekçi, Türkiye'de faaliyet gösteren Suriyeli iş insanlarının Türk ihracatına sağladığı katkıları artırmaya yönelik projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

"Türkiye, Suriye'nin yeniden yapılanmasında doğal bir partner konumunda"

Özçerekçi, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Türk şirketlerinin önemli bir rol üstleneceğine dikkati çekerek, "Türkiye, Suriye'nin yeniden yapılanmasında doğal bir partner konumunda. Kilis, Gaziantep, Hatay ve Mardin gibi şehirlerden Suriye'ye olan lojistik yakınlık büyük bir avantaj sağlıyor. Türkiye, sanayisinin yüksek üretim kapasitesiyle, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecindeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek en yakın kaynak. Dolayısıyla hem Türkiye hem de Suriye ticari işbirliğini çok önemsiyor ve bunu doğru değerlendirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğini açmasının çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Özçörekçi, Halep Konsolosluğunun da yakın zamanda açılacak olmasının Türk iş insanları için önemli bir güvence oluşturacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Suriye Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Hedefinde - Son Dakika

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