Türkiye-Suriye Ticaret İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye- Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dr. Muhammed Nidal El Şaar ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen "Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı" kapsamında önemli bir iş birliği adımı atıldı.

Toplantı çerçevesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Halep Sanayi Odası arasında ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım şartlarının artırılması ve ortak girişimlerle sürdürülebilir iş birliklerinin sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi protokolün imza töreninde yaptığı değerlendirmede, Gaziantep'in bölgenin üretim ve ihracat üssü konumunda olduğunu belirterek, "Gaziantep ile Halep kültürel bağlara sahip iki kadim şehir. Bu iş birliği ile birlikte hem sanayi hem de ticaret alanlarında somut adımlar atmayı, karşılıklı kazanımlar oluşturmayı hedefliyoruz. Ortak projelerle bölgede ekonomik istikrarın ve refahın artmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Ünverdi, "İmzalanan iş birliği protokolüyle iki şehir arasında sanayi, ticaret, yatırım, Ar-Ge, eğitim ve teknoloji transferi gibi pek çok alanda ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda atılan her adım, sadece ticari değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışmanın da ifadesi olarak hem Gaziantep hem Halep sanayisi için yeni fırsatlar oluşturacağına, bölgesel kalkınmaya katkı sunacağına ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli sürece destek veren başta Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dr. Muhammed Nidal El Şaar'a ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP