Türkiye-Suriye Ticaretine Fuar Desteği
Ekonomi

Türkiye-Suriye Ticaretine Fuar Desteği

19.08.2025 15:03
GAİB, Türkiye ve Suriye arasındaki ticareti artırmak için 27 Ağustos'ta Şam'da fuar düzenleyecek.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Türkiye ve Suriye arasındaki ticareti artırmak amacıyla 27 Ağustos-5 Eylül'de Şam'da fuar düzenleyecek.

GAİB'ten yapılan açıklamada, 62. Şam Uluslararası Fuarı'nın Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, GAİB organizesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Fuarın, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesinde kritik rol üstlenmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, son dönemde Suriye ile ticari ilişkilerde gözle görülür bir artış yaşandığını belirtti.

Suriye'de yeni yönetimle birlikte ticaret hacminin hızla yükseldiğine değinen Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Şam Uluslararası Fuarı'nın bu sürece büyük ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Özellikle sınır ticareti ve ihracat rakamlarında kayda değer bir artış var. 2025'in ilk 7 ayında Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yüzde 49,3 artışla 1,2 milyar doları aştı. Bu rakamın 500 milyon dolara yakınını yalnızca Güneydoğu Anadolu bölgemiz gerçekleştirdi. Mevcut sipariş ortamının yıl sonunda Türkiye'nin Suriye'ye ihracatını 2 milyar doların üzerine taşıyacağını öngörüyoruz."

Kadooğlu, iki ülke arasında daha önce imzalanan ancak 2011 sonrasında fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması için çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı.

Türkiye ile Suriye arasında imzalanması planlanan yeni ekonomik anlaşmaların bölgesel ticareti yeniden şekillendireceğini kaydeden Kadooğlu, "62. Şam Uluslararası Fuarı, yalnızca ticari ilişkiler için değil, bölgesel istikrar, karşılıklı güven ve yatırım fırsatlarının hayata geçmesi için de büyük bir fırsattır. Bu fuar, iki ülke iş dünyası arasında yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Suriye Ticaretine Fuar Desteği - Son Dakika

14:17
SON DAKİKA: Türkiye-Suriye Ticaretine Fuar Desteği - Son Dakika
