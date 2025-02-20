Türkiye Tech Visa Programı ile 14 Yabancı Firma Gaziantep'e Başvurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Tech Visa Programı ile 14 Yabancı Firma Gaziantep'e Başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Tech Visa Programı kapsamında 14 yabancı firma Gaziantep Teknopark'a başvurdu.

20.02.2025 11:17
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Tech Visa Programı" kapsamında 14 yabancı firma, teknolojik patentli çalışmalarını Türkiye'de yürütmek için Gaziantep Teknopark'a başvurdu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark Müdürü Kazım Yıldırım, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın dünyada teknolojiye dayalı çalışmaları olan girişimlerin Türkiye'ye çekilmesi amacıyla "Türkiye Tech Visa Programı"nı ilan ettiğini söyledi.

Gaziantep Teknopark'ın bu programa dahil edilen Türkiye'deki 6 teknoparktan biri olduğunu ifade eden Yıldırım, program kapsamında gelen girişimcilere özel olarak teknoparklarda ve kuluçka merkezlerinde ofis imkanı, girişim sermayesi yatırımları ve proje finansman destekleri ile danışmanlık gibi imkanların sunulduğunu belirtti.

14 yabancı firma başvurdu

Yabancı girişimcilerin ilgisinden memnun olduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu yıl biz de Teknopark olarak başvuru almaya başladık. Şu ana kadar Türkiye Tech Visa Programı ile ilgili 14 yabancı firma bize başvurdu. Amaç, yurt dışından beyin göçünü ve hali hazırda yurt dışında kurulmuş firmaların Türkiye'de kurulmasını sağlamak. Yetenekli gençlerin yurt dışından ülkemize gelip firma kurmasını sağlamak."

AR-GE içeriği yüksek projelere firma kurma imkanı

Başvuruların hakem heyetine götürülüp değerlendirildiğini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapılan değerlendirmelerin ardından uygun görülen başvurular bakanlığa gönderiliyor. Onay alındıktan sonra bu firmaların ya da kişilerin Gaziantep Teknopark içerisinde firma kurulum işlemleri başlatılıyor. Başvurusu alınan firmalar içerisinde İran, Pakistan, Rusya, Belarus ve Afrika ülkelerinden katılım var. Örneğin, İran'dan bir öğretim üyesinin 6 patenti var. Klor üzerine yeni bir madde çalışması var. Bu klor, insan sağlığına zararı olmayan yönüyle üretilmiş. Bunu Türkiye'de üretmek ve bunun firmasını kurup buradan dünyaya açılmak istiyor. Yine Pakistan'dan bir firmamız, siber güvenlik sistemleri ile ilgili ürünleri Türkiye üzerinden dünyaya satmak istiyor. Bu ürünler Türkiye'de üretilmiyor. AR-GE içeriği yüksek olan projeler hakem heyeti tarafından bakılıp onaylanıp burada firma kurmaları sağlanacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Tech Visa Programı ile 14 Yabancı Firma Gaziantep'e Başvurdu - Son Dakika

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