Türkiye Tech Visa Programı ile Yabancı Girişimler Artıyor - Son Dakika
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Türkiye Tech Visa Programı ile Yabancı Girişimler Artıyor

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53 ülkeden başvuru alan program, 47 teknoloji girişiminin Türkiye'de şirket kurmasını sağladı.

Teknoloji alanında kritik uzmanlığa sahip yabancı yetenekleri ve yenilikçi girişimleri ülkeye çekmek amacıyla yürütülen Türkiye Tech Visa Programı'na 53 ülkeden başvuru alınırken 47 teknoloji girişiminin ülkede şirket kurması sağlandı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre program kapsamında yılın ilk yarısında 53 ülkeden 492 başvuru alındı.

Başvurular ön incelemenin ardından teknoparklar tarafından değerlendirildi ve komisyon süreçlerinden geçirildi. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan 82 girişim programa kabul edildi.

Kabul edilen girişimlerden 47'si Türkiye'de şirket kurarken ülkede faaliyetlerine başlayan girişimcilere işlerini büyütmelerine ve teknoloji ekosistemine uyum sağlamalarına yönelik hızlandırma eğitimleri verildi.

Yeni şirketlerin kurulması desteklenecek

Programın yılın ikinci yarısındaki uygulama takvimi de belirlendi.

Bu kapsamda yıl sonuna kadar programa yapılan başvurulara ilişkin değerlendirme faaliyetleri sürdürülecek. Başarılı bulunan girişimlerin Türkiye'de şirket kurmaları desteklenecek ve girişimcilere yönelik hızlandırma eğitimleri düzenlenecek.

Böylece programa kabul edilen girişimlerin yalnızca Türkiye'ye gelmeleri değil, şirketleşerek kalıcı olmaları, yerli teknoloji ekosistemiyle işbirliği geliştirmeleri ve Türkiye üzerinden küresel pazarlara açılmaları amaçlanıyor.

Türkiye Tech Visa, teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip profesyoneller ile yenilikçi iş modeli ve teknoloji tabanlı çalışmaları bulunan girişimler için özel bir davet programı olarak uygulanıyor.

Başvurular, teknoloji alanında çalışan bireysel yetenekler ve girişimler için oluşturulan iki ayrı kanal üzerinden gerçekleştiriliyor.

Üç yıllık özel çalışma izni

Programa kabul edilen teknoloji profesyonelleri ve girişimcilere Türkiye'de uzun vadeli plan yapabilmeleri için 3 yıllık özel çalışma izni sağlanıyor. Katılımcıların ailelerinin oturma izni süreçlerinin de kolaylaştırılması öngörülüyor.

Program kapsamında ayrıca ilgili koşulları sağlayan katılımcılara gelir ve kurumlar vergisi muafiyetleri, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sunuluyor.

Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen girişimlere teknoparklar ile kuluçka merkezlerinde ofis imkanı sağlanırken şirketlerin girişim sermayesi yatırımlarına, proje finansmanına, kamu teşviklerine ve destek programlarına erişimleri de kolaylaştırılıyor.

Şirketlere 6 aylık danışmanlık

Programa kabul edilen girişimcilerin Türkiye'de kurdukları şirketlere 6 ay boyunca hukuki, mali ve teknik süreçlerde danışmanlık veriliyor.

Girişimcilerin kuruluş işlemlerinden teşvik mekanizmalarına, yatırım süreçlerinden teknoloji ekosistemine entegrasyona kadar ihtiyaç duydukları alanlarda yönlendirilmeleri sağlanıyor.

Türkiye Tech Visa Programı ile yabancı teknoloji şirketlerinin merkezlerini veya operasyonlarını Türkiye'ye taşıması, nitelikli insan kaynağının ülkeye kazandırılması ve ülkenin teknoloji ve yenilikçilik alanında küresel çekim merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Visa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Tech Visa Programı ile Yabancı Girişimler Artıyor - Son Dakika

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