Bayraktar Ailesi'nden toplum sağlığı çalışmalarına destek - Son Dakika
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Bayraktar Ailesi'nden toplum sağlığı çalışmalarına destek

09.09.2022 21:42
Bayraktar Ailesi'nden toplum sağlığı çalışmalarına destek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) kurucusu ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile annesi Canan Bayraktar öncülüğünde toplum sağlığı alanında çalışmalar yapması hedeflenen Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı (Cansağlığı Vakfı) kuruldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) kurucusu ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile annesi Canan Bayraktar öncülüğünde toplum sağlığı alanında çalışmalar yapması hedeflenen Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı (Cansağlığı Vakfı) kuruldu.

Cansağlığı Vakfı açıklamasına göre, vakıf, psikoloji, psikiyatri, davranış bilimleri, genetik, immünoloji, onkoloji ve nadir hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütecek.

Vakfın sağlayacağı destek ve gerçekleştireceği araştırma faaliyetleriyle hastalıkların ortaya çıkış süreçlerine dair çalışmalar, teşhis ile tedavi alanlarında yenilikçi araştırma ve hizmetlerle toplum sağlığını güçlendirmek hedefleniyor.

Vakıf ayrıca faaliyet göstereceği alanlarda öncü projeler yürüten bilim insanlarını destekleyecek ve genç bilim insanlarının yetiştirilmesine uygun platformlar kurulması için de çalışacak.

Cansağlığı Vakfı, bilimsel çalışmaların yanı sıra fırsat eşitliği ilkesi ile bireylerin sosyoekonomik koşullarını gözeterek ihtiyaç sahiplerinin aynı ölçüde ve kalitede psikososyal destek ve sağlık hizmeti almalarına imkan verecek projeler de geliştirecek ve uygulayacak.

Vakıf, onkoloji hastalarının her türlü ihtiyacının karşılanması ile ilgili projeler geliştirmeyi, aynı amaçla çalışan kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmada bulunmayı hedefliyor.

Vakıf bünyesinde çalışacak bilim insanlarının kanser hastalıklarının araştırılması, yeni tedavi yöntemlerinin bulunması amacıyla resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel projeler yürütmesi de amaçlanıyor.

Cansağlığı Vakfı bünyesinde kurulan Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi (BAĞDAM) ile birey ve toplum sağlığını güçlendirecek çalışmalar yapılması da hedefleniyor. BAĞDAM klinik sorunlar ile insan davranışları üzerine psikolojik ve psikiyatrik çalışmaların arttırılması için bilimsel araştırmaları destekleyecek.

Bunun yanında bilimsel araştırma altyapılarının oluşturulması, genç araştırmacılara araştırma kültürünün kazandırılması, uzmanlar ile öğrencilerin bir araya gelebileceği ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara zemin hazırlayarak yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacak.

Ailelere destek olunacak

Cansağlığı Vakfı araştırma projelerini desteklemenin yanında psikiyatrik ve onkolojik zorluklar yaşayan bireylerin toplum içinde tedavisine yönelik hizmet verecek yapılar oluşturmak, toplum içinde tedavisi mümkün olmayan veya özel bakıma muhtaç olan bireyler için özel klinik, hastane, bakım evi, rehabilitasyon merkezleri kurmak, kurulacak merkezler vasıtasıyla tedavileri sağlamayı da planlıyor. Ayrıca tedavi gören kişilerin yakınlarına psikososyal ve ekonomik destek sağlamaya yönelik projeler de geliştirilecek.

Bu çalışmalarının yanı sıra kimsesi olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımlarının sağlanması, ihtiyaçlarının giderilmesi için yaşlı bakım evleri kurulması da hedefleniyor. Vakıf bünyesinde ayrıca toplumda psikiyatrik bozukluklara sahip kişilere yönelik farkındalık oluşturmak ve bu kişilere yönelik damgalayıcı tutumları azaltmaya yönelik toplumsal faaliyetlerde bulunmak için de çalışmalar yürütülecek.

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta psikiyatri ve onkoloji olmak üzere birçok farklı alanda tedavi yöntemleri üzerine araştırmalar yapacak ve sosyal projeler geliştirecek Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfımızı kurduk, çalışmalara başladık. Milletimize ve insanlığa şifa olması dileğiyle, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayraktar Ailesi'nden toplum sağlığı çalışmalarına destek - Son Dakika

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