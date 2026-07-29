Türkiye-Tunus İşbirliği Forumu Hedefleri

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye- Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu'na ilişkin, "Bugün burada yapılacak işbirliği ortaklıklarıyla iki ülke arasında bugüne kadar gerçekleşmiş olan 1,6 milyar dolarlık ticaret hacmini daha üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu, Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odası (CCITT), Türkiye-Tunus Sanayi ve Ticaret Platformu ile Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nun (WCI Forum) destekleriyle İstanbul'da gerçekleştirildi.

Forumun açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier ve iki ülkenin iş dünyası temsilcileri katılım sağladı.

Gürcan, küresel ekonominin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini ve üretim merkezlerinin çeşitlendiğini belirterek, ülkelerin artık yalnızca ticaret ortağı değil, aynı zamanda stratejik üretim ve yatırım ortağı arayışında olduğunu söyledi.

Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik işbirliğinin her iki ülke için de önemli fırsatlar sunduğunu belirten Gürcan, Türkiye'nin kriz dönemlerinde sergilediği ekonomik dayanıklılığının bu işbirliğinin stratejik önemini artırdığını vurguladı.

Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarında baktığımızda Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesi ve ihracat gücünün, tüm olumsuz küresel konjonktürde pozitif ayrışmayı başardığını görmekteyiz. 2026 yılına damgasını vuran tedarik zinciri krizleri ve bölgesel çatışmaların etkilerine rağmen Türkiye 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2,5'lik büyümeyle tam 23 çeyrektir büyüyor. Yani yaklaşık 6 yıla yakın süredir büyümesine devam etmektedir. Türkiye bu büyümeyle 2025 yılında 1 trilyon 596 milyar dolar olan Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nı (GSYH) 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış olarak baktığımızda 1 trilyon 639 milyar dolar seviyesine yükselterek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır."

Bu dayanıklılığın en somut göstergelerinden birinin dış ticaret performansı olduğuna işaret eden Gürcan, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye'nin dış ticarette güçlü performans sergilediğini dile getirdi.

Gürcan, Türkiye'nin ihracat performansına değinerek, "İhracatımız ülke ekonomisine geniş bir yelpazede katkı sağlamaya devam etmektedir. 2025 yılında mal ihracatımız 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gerçekleştirmişti. 2025'te hizmet ihracatımız da 2024'e kıyasla 5,4 milyar dolar artışla 122,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Baktığımızda 2025 yılında toplam mal ve hizmet ihracatımız 396 milyar dolar seviyesine ulaşmış oldu. Tunus ile ihracatımız 2025'te yüzde 11,6 artışla 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti." diye konuştu.

Hedef pazarlarda Türk ürünlerinin bilinirliğini artırmanın, firmaların rekabet gücünü güçlendirmenin ve ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlamanın temel öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Gürcan, Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Gürcan, şunları kaydetti:

"Bugün burada yapılacak işbirliği ortaklıklarıyla iki ülke arasında bugüne kadar gerçekleşmiş olan 1,6 milyar dolarlık ticaret hacmini daha üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii bu ticaret hacmini açıklarken amacımız sadece Tunus'a ihracat yapmak değil. Hem Tunus'a mal satalım, hem Tunus'un üretmiş olduğu ürünleri ülkemize alalım. Tunus'a olan işbirliğimizi daha yukarı seviyeye çıkartmak istiyoruz."

Konuşmasının sonunda Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine olan inancını dile getiren Gürcan, "Bu anlayışla hareket ettiğimiz sürece Türkiye ile Tunus arasındaki dostluğun, kardeşliğin, ekonomik alanda da çok daha güçlü bir ortaklığa dönüşeceğinden hiçbir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

"2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin Tunus'a ihracatı 1,2 milyar doları aştı"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı Banu Küçükel, Türkiye ve Tunus arasındaki ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşıyarak, özel sektörler arasındaki işbirliklerini güçlendirme amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Forumun, her iki ülke arasındaki mevcut ticari ilişkileri geliştireceğini ve yeni ortaklıklara zemin hazırlayacağını belirten Küçükel, DEİK'in, 40 yılı aşkın süredir Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini koordine eden ve dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren toplam 153 iş konseyi aracılığıyla ülkeler arasında sürdürülebilir ticaret ve yatırım ortaklıklarının geliştirilmesine katkı sağlayan bir platform olduğunu anlattı.

Küçükel, Türkiye ve Tunus'un, köklü dostluk bağları üzerine yükselen, karşılıklı güvene, tamamlayıcılığa ve ortak kalkınma hedeflerine dayalı bir ekonomik ilişki yumağı tesis ettiğini dile getirerek, "Son yıllarda ticari hacmimiz gelişmiş, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin Tunus'a ihracatı 1,2 milyar doları aştı. Tunus'tan ithalat ise 350 milyon dolar seviyelerinde, toplam ticaret hacmi 1,6 milyar dolara ulaşmıştır." diye konuştu.

Tunus'un, Afrika'ya açılan bir kapı olduğunu aktaran Küçükel, Tunus'un, Avrupa'ya yakınlığı ve gelişmiş sanayi altyapısıyla, rekabetçi üretim maliyetleri ve nitelikli iş gücüyle yatırımcılar arasında önemli bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Küçükel, ülkede potansiyeli olan sektörlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Özellikle otomotiv, makine, elektrik-elektronik, tekstil, gıda ve tarım gibi alanlarda iki ülke arasında tamamlayıcı, güçlü yönler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra lojistik, yenilenebilir enerji, sağlık, dijital dönüşüm, yaşlı bakımı, sanayi yatırımları gibi alanlarda da ortak işbirliği olanakları bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi adına firmalarının katılımıyla ikili görüşmeler gerçekleştirildi.