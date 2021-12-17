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Türkiye, turizmde Akdeniz'in lideri oldu! Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçti - Son Dakika

Türkiye, turizmde Akdeniz'in lideri oldu! Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçti

17.12.2021 08:26
Türkiye, turizmde Akdeniz'in lideri oldu! Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçti

Turizmde dünyanın en yoğun trafiğine sahip bölgesi Akdeniz çanağındaki rekabette Türkiye lehine gelişmeler yaşanıyor. Yılın 10 aylık döneminde Türkiye ziyaretçi sayısında en büyük rakipleri Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçerek bölgede lider oldu.

Akdeniz'de turizm rekabeti pandemi ortamında da sürüyor. Dünya gazetesinin haberine göre; yılın 10 aylık döneminde Türkiye ziyaretçi sayısında en büyük rakipleri Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçerek bölgede lider oldu. Ancak kişi başına turizm gelirinde durum farklı. Türkiye 10 ayda yalnız yabancılarla 21 milyon, buna yurtdışında ikamet eden yurttaşların da eklenmesiyle ziyaretçi sayısında 25,3 milyonu aşarken İspanya ve Fransa 24 milyon, İtalya da 21 milyonda kaldı. Bu dönemde Yunanistan 15 ve Hırvatistan 10 milyon, Mısır da 5 milyon ziyaretçi aldı.

ALMANCI FARKI

Pandemi döneminde İspanya'dan daha büyük bir performans gösteren Türkiye, ziyaretçi sayısında yurtdışında ikamet eden yurttaşlar sayesinde kıl payı İspanya'nın önünde.

10 ayda İspanya 24 milyon 827 bin turist alırken, Türkiye'nin 3 milyon 923 bini yurtdışında ikametli yurttaşlardan olmak üzere toplam 24 milyon 979 bin ziyaretçi aldı. Bu durumda 10 aylık verilere göre Türkiye 152 bin kişi ile İspanya'nın önüne geçti.

İSPANYA'NIN GELİRİ DAHA FAZLA

Toplam ve kişi başına turizm gelirinde ise durum farklı. Ziyaretçi sayısında Türkiye yurtdışındaki yurttaşlarla İspanya'nın önüne geçerken, gelirde İspanya Türkiye'nin çok önünde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi Raporu'na göre Türkiye 2021 yılının 3. Çeyreğinde 3.1milyar doları yurtdışında ikametli yurttaşlardan, 16.4 milyar doları da yabancı ziyaretçilerden olmak üzere toplam 20.3 milyar dolar turizm geliri elde etti.

KİŞİ BAŞINA TURİZM GELİRİ 704 DOLAR

10 aylık ziyaretçi sayısı Türkiye'den az olan İspanya'nın turizm geliri ise 27.5 milyar Euro (31 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Yılın 10 aylık döneminde Türkiye'nin yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 88 artarken İspanya'nın turizm geliri yüzde 47 arttı. Öte yandan Türkiye'nin turizm geliri yüzde 29.19 oranında artarken ziyaretçi sayısındaki artış ise yüzde 28.4 oldu. Kişi başına turizm geliri de yabancı ziyaretçide 621 dolardan 679 dolara, yurtdışında ikametli yurttaşların da eklenmesiyle 646 dolardan 704 dolara yükseldi.

Türkiye, turizmde Akdeniz'in lideri oldu! Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçti

Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, turizmde Akdeniz'in lideri oldu! Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçti - Son Dakika Ekonomi


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